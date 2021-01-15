Novo Conselho do Santos faz primeira reunião e elege comissões

Na noite desta quinta-feira (14), o Santos realizou a primeira reunião do Conselho Deliberativo do ano, a qual teve por finalidade eleger e definir os membros dos Conselhos e Comissões. Novos membros foram empossados no Conselho Fiscal, Ouvidoria, da Comissão do Estatuto e da Comissão de Inquérito e Sindicância.A mesa do Conselho Deliberativo é formada por Celso do Carmo Jatene (Presidente), Fábio de Oliveira Martins Pierry (1º Vice Presidente), Celestino Venâncio Ramos (2º Vice Presidente), Vinícius Aurélio Constantino (1º Secretário) e Fernando de Abreu Seco Rodrigues (2º Secretário).Além disso, os conselheiros Maurício Roberto Maruca, Osvaldo Nico Gonçalves, José Osvaldo Nardini e Marcelo Camargo Milani foram indicados por Janete para acompanhar as providências tomadas pelo Comitê de Gestão em relação a possíveis riscos e perdas que o clube tenha sofrido nas últimas três gestões.O Comitê de Gestão ficou definido com Andrés Rueda (Presidente), José Carlos de Oliveira (Vice-Presidente), Dagoberto Oliva, José Berenguer, José Renato Quaresma, Rafael Leal, Ricardo Campanário, Vitor Loureiro Sion e Walter Schalka.