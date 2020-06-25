Novo capítulo Flamengo x Globo: juiz determina que clube se manifeste sobre transmissão em até 24 horas

Crédito: M. Cortes/CRF

O imbróglio entre Flamengo e Rede Globo está longe de ter um desfecho. E, na noite desta quarta-feira, mais um capítulo esquentou esta relação, em ebulição desde a publicação da Medida Provisória nº 984, pelo presidente Jair Bolsonaro, na última semana. Trata-se da decisão do juiz Ricardo Cyfer, da 10ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), que deu até 24 horas para o clube se pronunciar a respeito da transmissão de imagens dos jogos como mandante no Campeonato Carioca.

O LANCE! teve acesso ao documento na íntegra (veja abaixo). O juiz decidiu tal exigência após receber o pedido de tutela antecipada da Globo, nesta quarta, que visa impedir o Flamengo de transmitir os jogos do Carioca ou vender os direitos.

- Não se prescinde, na hipótese vertente, da oitiva da parte adversa, a fim de que, ponderadas as razões da conduta do réu, se possa mais acuradamente se decidir sobre a medida pleiteada, esta que tem repercussão econômica considerável na esfera privada das partes, mas também consequências de ordem social, sobretudo em se considerando o presente momento que atravessamos, com o impacto da pandemia da covid-19, a expressão populacional dos amantes do esporte ligados ao réu, tanto os que torcem a favor como os que o fazem contra, e a penetração do serviço oferecido pela autora em todas as camadas da sociedade - diz a decisão, concluindo:

- Assim, determino que se proceda à citação do réu, intimando-se-o para que, independentemente do prazo para contestação, manifeste-se nos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da intimação desta decisão, especificamente sobre o pedido de tutela provisória. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência pelo OJA de plantão.Decisão do juiz Ricardo Cyfer na íntegra (Foto: Reprodução)Cabe destacar que o Flamengo sente-se respaldado e assegura que utilizará a FLA TV para transmitir imagens já na próxima quarta-feira, quando a equipe de Jorge Jesus receberá o Boavista, no Maracanã, pela 5ª rodada da Taça Rio.

Diante desta queda de braço, o clube, inclusive, emitiu uma contranotificação à Globo, também nas últimas horas, onde salienta que "não medirá esforços para exercer o seu direito garantido por lei" e que "não irá tolerar qualquer tipo de ameaça ou coação ao exercício de qualquer direito legítimo que lhe é garantido pelo ordenamento jurídico".

Ainda nesta nesta noite, através do Twitter, Rodrigo Dunshee, vice-presidente jurídico e geral do Flamengo, agradeceu aos rubro-negros pela prontidão quanto às novidades deste entrevero. E avisou: "Vamos vencer juntos".