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Novo camisa nove do Santos, Kaio Jorge comemora: 'Sensação única'

Atacante, cria da base santista, comemorou a estreia com o número simbólico, que aconteceu na vitória do time por 2 a 1 sobre o Grêmio, na Vila Belmiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 14:03

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 14:03

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Kaio Jorge, de de 18 anos, é o novo camisa nove do Santos na temporada. O jogador comemorou a estreia com o famoso número na vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, na Vila Belmiro. Antes, o dono da camisa nove era o colombiano Uribe.- Sensação única que estou vivendo, sempre sonhei com esse momento de jogar como titular e poder vestir a camisa nove do Santos, uma das mais pesadas do futebol mundial. Sonhei alto e coloquei essa meta lá atrás quando ainda era do sub-13, prometi a mim mesmo que um dia iria vestir essa camisa. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que estou vivendo e aos meus companheiros de clube que me ajudam a evoluir a cada dia que passa - afirmou.
Presença constante na equipe titular e autor de dois gols na Libertadores da América, Kaio comemorou as oportunidades e elogiou o técnico Cuca.
- O Cuca é um pai para o grupo todo. Ele sempre está dando dicas de posicionamento, tranquilidade para nós jogadores estarmos jogando em alto nível. Preza bastante a união e companheirismo dentro de campo. Agradeço bastante a confiança e moral que ele vem passando para mim - finalizou.
Kaio deverá ser mantido na equipe titular diante do Atlético-GO, às 20h30, na quarta-feira (14), na Vila Belmiro.

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