Novo camisa nove do Santos, Kaio Jorge comemora: 'Sensação única'

O atacante Kaio Jorge, de de 18 anos, é o novo camisa nove do Santos na temporada. O jogador comemorou a estreia com o famoso número na vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, na Vila Belmiro. Antes, o dono da camisa nove era o colombiano Uribe.- Sensação única que estou vivendo, sempre sonhei com esse momento de jogar como titular e poder vestir a camisa nove do Santos, uma das mais pesadas do futebol mundial. Sonhei alto e coloquei essa meta lá atrás quando ainda era do sub-13, prometi a mim mesmo que um dia iria vestir essa camisa. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que estou vivendo e aos meus companheiros de clube que me ajudam a evoluir a cada dia que passa - afirmou.