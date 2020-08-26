Novo atacante? Torcida do Inter invade rede social de Abel Hernández

Com a lesão de Paolo Guerrero, a diretoria do Internacional está no mercado em busca de substituto e a tendência é que o uruguaio Abel Hernández, atualmente sem clube, seja o novo homem-gol da equipe.Como não poderia ser diferente, diante da notícia que Hernández possa assumir a vaga do peruano, a sua rede social foi invadida pela massa vermelha do Rio Grande do Sul.
Nas postagens mais recentes do jogador, os torcedores desejavam boas-vindas e sorte ao longo da sua passagem pelo Beira-Rio, que ainda não foi sacramentada.
Aos 30 anos, Abel Hernández estava no Al-Ahli-QA e na última temporada, disputou 18 partidas e anotou oito gols.
Caso acerte a sua chegada ao Internacional, ele terá a missão e assumir a vaga de Guerrero, um dos ídolos do torcedor.