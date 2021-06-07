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Novidade Tricolor: Recuperado da Covid-19, John Kennedy treina com a equipe Sub-23 do Fluminense

Jovem atacante vem treinando com o time de aspirantes do Tricolor para recuperar a forma física. Ele havia retornado no final do mês de maio, mas teve desdobramentos da doença...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 15:55

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 15:55

Crédito: John Kennedy vem treinando para recuperar a forma física com o time Sub-23 (Mailson Santana / Fluminense FC
Depois de ficar um longo período afastado dos gramados em virtude da Covid-19, John Kennedy retornou ao Fluminense no final de maio e fez trabalhos para recuperar o condicionamento físico. O atleta, de 19 anos, segue treinando com a equipe Sub-23 do Tricolor para readquirir a forma física e ficar à disposição do técnico Roger Machado.
> Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
Com isso, o atleta superou o lateral Samuel Xavier e foi o jogador do Fluminense que ficou mais tempo longo dos gramados devido à Covid-19. A última vez em que ele esteve em campo foi na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo pelo Campeonato Carioca, no dia 17 de abril.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Cria de Xerém, o atacante é uma das grandes promessas do clube carioca. Ele tem oito jogos disputados e dois gols marcados na temporada. Até o momento, foram 15 partidas e 4 bolas na rede desde que subiu para o time profissional em 2020.
O Fluminense volta a campo na quarta no duelo contra o RB Bragantino, pela terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30 , no Estádio Nabi Abi Chedid. Na primeira partida, o Tricolor venceu por 2 a 0 e pode garantir a classificação com um simples empate.
O Fluminense segue embalado na temporada e terá uma maratona de jogos em junho. Além da Copa do Brasil, a equipe comandada por Roger Machado terá pela frente sete rodadas do Brasileirão no mês. Bons testes antes dos duelos contra o Cerro Porteño pelas oitavas de finais da Copa Libertadores, que serão realizados nos dias 13 e 20 de julho.

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