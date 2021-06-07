Novidade Tricolor: Recuperado da Covid-19, John Kennedy treina com a equipe Sub-23 do Fluminense

Crédito: John Kennedy vem treinando para recuperar a forma física com o time Sub-23 (Mailson Santana / Fluminense FC

Depois de ficar um longo período afastado dos gramados em virtude da Covid-19, John Kennedy retornou ao Fluminense no final de maio e fez trabalhos para recuperar o condicionamento físico. O atleta, de 19 anos, segue treinando com a equipe Sub-23 do Tricolor para readquirir a forma física e ficar à disposição do técnico Roger Machado.

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Com isso, o atleta superou o lateral Samuel Xavier e foi o jogador do Fluminense que ficou mais tempo longo dos gramados devido à Covid-19. A última vez em que ele esteve em campo foi na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo pelo Campeonato Carioca, no dia 17 de abril.

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Cria de Xerém, o atacante é uma das grandes promessas do clube carioca. Ele tem oito jogos disputados e dois gols marcados na temporada. Até o momento, foram 15 partidas e 4 bolas na rede desde que subiu para o time profissional em 2020.

O Fluminense volta a campo na quarta no duelo contra o RB Bragantino, pela terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30 , no Estádio Nabi Abi Chedid. Na primeira partida, o Tricolor venceu por 2 a 0 e pode garantir a classificação com um simples empate.