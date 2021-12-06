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Novidade no treino do Corinthians, Cantillo inicia trabalho de transição no campo

Time comandado por Sylvinho se reapresentou nesta segunda-feira no CT Joaquim Grava...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 13:53

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 13:53

Victor Cantillo foi a novidade no elenco do #Corinthians, que se reapresentou nesta manhã no CT Joaquim Grava para dar sequência aos treinamentos antes da última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será contra o Juventude, às 21h30, no Alfredo Jaconi. O Corinthians já está #classificado para a fase de grupos da Libertadores.Em transição com a preparação física, o meio-campista participou da primeira parte do treinamento com o grupo e, na sequência, fez um trabalho específico com o preparador físico Leandro da Silva. Cantillo não deve estar 100% para atuar contra o Juventude.Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no duelo de domingo, contra o Grêmio, realizaram um trabalho regenerativo com a equipe de fisioterapia. Os demais realizaram uma atividade de passes e posse de bola em espaço reduzido. Depois, o técnico Sylvinho organizou um treino coletivo com os jogadores.
Nesta terça-feira à tarde, o elenco terá o segundo dia de preparação para encarar o Juventude. O técnico Sylvinho quer que o Timão termine a competição em quarto lugar.
Crédito: CantillofoianovidadedotreinodoCorinthiansdestasegunda-feira(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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