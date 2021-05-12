Novidade na Colina: Vasco paga dois meses de salários atrasados a funcionários e colaboradores

Crédito: Jorge Salgado prometeu em sua posse colocar os salários do Vasco em dia (Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco pagou dois meses de salários atrasados a seus funcionários, nesta quarta-feira. Os débitos quitados são referentes aos meses de fevereiro e março. A informação foi inicialmente divulgada pelo site "Ge" e confirmada posteriormente, pelo LANCE!.

> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro - Série B Vale destacar que o mês de abril venceu no último dia 5 de maio, mas de acordo com o acordo verbal entre as partes, os vencimentos serão nos dias 20 de cada mês. Até então, o último pagamento foi feito no dia 6 de abril - nesta ocasião, o mês de fevereiro foi depositado.

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Por outro lado, a situação dos jogadores é diferente. No dia 6 de abril, a direção do Vasco quitou algumas pendências com diferentes grupos de atletas. Alguns receberam o 13º de 2020, de dezembro e de janeiro, mas as folhas de fevereiro e março ainda estão em aberto. Por sua vez, outro grupo recebeu os valores referentes aos meses de fevereiro e março. No entanto, este grupo renegociou as dívidas referentes a 13º, dezembro e janeiro.

É válido lembrar que a dívida geral do Vasco com o grupo de atletas contemplava as folhas de dezembro, de janeiro e de fevereiro, além do 13º. Até o momento, o mês de abril ainda não foi pago.

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