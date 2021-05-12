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Novidade na Colina: Vasco paga dois meses de salários atrasados a funcionários e colaboradores

Diretoria quita folhas salariais de fevereiro e março de seus colaboradores, e em virtude de um acordo, o mês de abril vence no dia 20. Por outro lado, caso dos jogadores é diferentes...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 15:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 15:59
Crédito: Jorge Salgado prometeu em sua posse colocar os salários do Vasco em dia (Rafael Ribeiro / Vasco
O Vasco pagou dois meses de salários atrasados a seus funcionários, nesta quarta-feira. Os débitos quitados são referentes aos meses de fevereiro e março. A informação foi inicialmente divulgada pelo site "Ge" e confirmada posteriormente, pelo LANCE!.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro - Série B Vale destacar que o mês de abril venceu no último dia 5 de maio, mas de acordo com o acordo verbal entre as partes, os vencimentos serão nos dias 20 de cada mês. Até então, o último pagamento foi feito no dia 6 de abril - nesta ocasião, o mês de fevereiro foi depositado.
> Veja os jogadores que mais deram assistência aos gols de Cano pelo Vasco
Por outro lado, a situação dos jogadores é diferente. No dia 6 de abril, a direção do Vasco quitou algumas pendências com diferentes grupos de atletas. Alguns receberam o 13º de 2020, de dezembro e de janeiro, mas as folhas de fevereiro e março ainda estão em aberto. Por sua vez, outro grupo recebeu os valores referentes aos meses de fevereiro e março. No entanto, este grupo renegociou as dívidas referentes a 13º, dezembro e janeiro.
É válido lembrar que a dívida geral do Vasco com o grupo de atletas contemplava as folhas de dezembro, de janeiro e de fevereiro, além do 13º. Até o momento, o mês de abril ainda não foi pago.
> Confira mais notícias do Vasco da Gama
Estes pagamentos fazem parte das promessas do presidente Jorge Salgado em sua posse no dia 25 de janeiro. Na ocasião, o mandatário afirmou que tentaria colocar os salários em dia do Cruz-Maltino entre março e abril.

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