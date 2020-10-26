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futebol

Novidade do Bahia na Sul-Americana pode ser a volta de Rodriguinho

Atleta apareceu para fazer exercícios pela primeira vez no gramado do CT Evaristo de Macedo desde a fissura no pé contraída na derrota para o Athletico-PR...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 18:04

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 18:04
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
O sistema de criação do Bahia pode ganhar uma importante adição na abertura da segunda fase da Sul-Americana onde a equipe vai até Arequipa, no Peru, visitar o Melgar na próxima quinta-feira (26).
Trata-se do meio-campista Rodriguinho que, depois de sofrer uma fissura no pé quando a equipe perdeu por 1 a 0 para o Athletico-PR em Curitiba há exatamente um mês, já que a partida ocorreu em 26 de setembro.
Desde então, o jogador seguia fazendo um trabalho de recuperação física para avançar ao próximo estágio que foi iniciado nessa segunda-feira (26). Além de fazer uma leve corrida no gramado de um dos campos do CT Evaristo de Macedo, Rodriguinho também teve contato com bola e não apresentou qualquer tipo de reclamação.
Com isso, o técnico Mano Menezes pode acabar relacionando o jogador que fará sua estreia no torneio pelo Esquadrão em 2020 assim como serão os casos de outros nomes que chegaram após a disputa da primeira fase como Anderson Martins, Elias e Ramires, que retornou de seu empréstimo junto ao Basel-SUI.

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