Novidade do Bahia na Sul-Americana pode ser a volta de Rodriguinho

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O sistema de criação do Bahia pode ganhar uma importante adição na abertura da segunda fase da Sul-Americana onde a equipe vai até Arequipa, no Peru, visitar o Melgar na próxima quinta-feira (26).

Trata-se do meio-campista Rodriguinho que, depois de sofrer uma fissura no pé quando a equipe perdeu por 1 a 0 para o Athletico-PR em Curitiba há exatamente um mês, já que a partida ocorreu em 26 de setembro.

Desde então, o jogador seguia fazendo um trabalho de recuperação física para avançar ao próximo estágio que foi iniciado nessa segunda-feira (26). Além de fazer uma leve corrida no gramado de um dos campos do CT Evaristo de Macedo, Rodriguinho também teve contato com bola e não apresentou qualquer tipo de reclamação.