Novidade Alvinegra: Botafogo lança novo programa de sócio-torcedor, chamado 'Camisa 7', nesta terça

Crédito: Novo programa de sócio-torcedor do Botafogo será apresentado nesta terça, às 19h (Divulgação/Botafogo

O Botafogo irá lançar nesta terça-feira, às 19h, seu novo programa de sócio-torcedor, chamado “Camisa 7″. Trata-se de uma nova identidade visual do "Sou Botafogo", com uma referência ao número que tantas glórias deu ao Glorioso e encheu a torcida de orgulho. O clube divulgou vídeo para anunciar a campanha, com locução da botafoguense Regina Casé.

> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro - Ninguém ama a história e reconhece os ídolos como o Botafogo. Mas o maior de todos, o grande camisa 7 é o torcedor. Que tem o caráter forjado no fogo e passa essa história de geração para geração. Por isso é tão especial quando a gente encontra uma botafoguense. E aí Fogão! O Botafogo que ter encontrar e se encontrar. Tem um plano Glorioso para isso e você faz parte dele. Agora o sócio-torcedor e camisa 7. E aqui você sabe que camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém - texto apresentado na BotafogoTV e narrado pela atriz Regina Casé. Vale destacar que os antigos membros do "Sou Botafogo" já receberam um e-mail informando sobre a novidade. Nele, há uma mensagem em vídeo do CEO do clube, Jorge Braga, explicando que havia necessidade de uma reformulação do programa para prestar o melhor serviço para o torcedor alvinegro.

– Fizemos uma série de pesquisas e a partir das demandas, desejos, reclamações e sugestões de vocês, decidimos que estava na hora de reestruturar o programa de sócio-torcedor. Ficou claro que precisávamos revolucionar, reinventar, inovar e prestar o melhor serviço – afirmou Jorge Braga, e em seguida acrescentou.

– O programa começa com uma nova plataforma, mais moderna e acessível, com mais recursos, mais ofertas e pacotes especialmente desenvolvidos para cada perfil. O próprio nome foi eleito por vocês. Quero agradecer a participação, a parceria e a paixão de vocês e convidá-los a assinar o novo programa que montamos com tanto trabalho e carinho – concluiu. Confira a publicação do Botafogo em sua rede social

Desde sempre somos testados a fazer escolhas: qual prato pedir em um restaurante, com qual roupa devemos sair, qual atividade praticar, onde morar, qual carreira seguir… dizem que quanto mais velhos ficamos, mais importantes ficam as escolhas que tomamos.

Porém, uma escolha muito importante não foi preciso ser feita. Pois nós sabemos, fomos escolhidos. Antes de saber quais eram as outras cores, já sabíamos que nosso mundo seria preto e branco. Talvez por destino ou, quem sabe, o Anjo Torto tenha assobiado ao nosso ouvido.

Do otimista, poético, da supersticiosa, sambista, do louco, da apaixonada, somos de vários perfis, porém unidos em uma só paixão: o Botafogo. O clube que é comunidade, nossa família, é a nossa gente e nós somos o Botafogo.

Somos uma massa alvinegra, um mar de camisas setes e nosso maior orgulho é defender nossas cores e estrela onde ancoramos. O Botafogo só é o Botafogo por sua gente.