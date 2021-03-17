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Novela paralisada: Flamengo vive dilema nas negociações com Rafinha

Internamente, Rubro-Negro ainda não chegou a um consenso para dar concluir a volta do lateral-direito, que não esconde o seu 'sim' em relação aos termos oferecidos pelo clube...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 12:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 12:24
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Uma nova novela cujo os cenários são o Ninho do Urubu e a Gávea está paralisada. Enquanto o departamento de futebol demonstrava otimismo por um acerto breve, membros que dirigem o clube, capitaneado por Rodolfo Landim, divergem a respeito das negociações envolvendo Rafinha.A repatriação indicava iminência quando Rafinha desembarcou no Rio de Janeiro, no dia 8 de fevereiro.
- Eu sempre deixei claro, todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Flamengo. Mas não vou me precipitar. [...] É cedo ainda, não vou me precipitar, falar nada, não. Porque tem tempo ainda. Vamos conversar, mas não tem nada decidido ainda - falou Rafinha, à época.
E, após mais de um mês, o "tempo ainda" se faz correr sem definição. Rafinha já externou publicamente que aceitou o que o Flamengo lhe propôs, incluindo bonificações contratuais. O lateral-direito chegou até a projetar a concorrência com Isla no setor em 2021. Contudo, o Flamengo lida com o seguinte dilema: o investimento vale a pena, tendo em vista que Isla possui, na CLT, o salário mais elevado de um lateral-direito no país, por exemplo?
O planejamento financeiro provoca reticências na alta cúpula da diretoria rubro-negra, sobretudo sem previsão para que a receita oriunda das bilheterias retorne - no início do ano, o Fla previu R$ 100 milhões de arrecadação com bilhetes, para se ter uma ideia.
Segundo o LANCE! apurou, em fevereiro, alguns funcionários que trabalham no Ninho do Urubu diariamente já lidavam como certa a volta de Rafinha.
Agora, há uma incógnita que não parecia prevista, enquanto, sondado por outros clubes do futebol brasileiro, que é onde ele quer jogar em 2021, Rafinha mantém uma rotina de treinos no Rio de Janeiro, inclusive na praia.
+ Veja a tabela e o regulamente do Cariocão 2021
Espera-se que a novela seja retomada diretamente para o capítulo derradeiro, aguardado por ambos (e torcida do Flamengo) até o fim desta semana.

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