Novas camisas do Flamengo em promoção agitam as redes sociais

Crédito: Divulgação/Flamengo

Esta quarta-feira foi movimentada para os torcedores do Flamengo nas redes sociais. Isso porque, desde as primeiras horas do dia, os rubro-negros se depararam com uma promoção da Adidas no site da Centauro, em que as novas camisas de jogo do clube, lançadas este ano e entregues pela loja, estão com R$ 75 de desconto. Ou seja, sendo comercializadas por R$ 174,99. E MAIS:Zico elogia nova camisa do Fla: 'Depois de um tempo acertaram a mão'Novo uniforme 2 do Flamengo é lançado e já está à venda on-lineApós atraso, Adidas deposita parcela de R$ 8,8 milhões ao FlamengoPermitindo frete grátis ao consumidor, modelos de todos os tamanhos se esgotaram rapidamente, devido à grande demanda - que deixa a loja ainda como um dos assuntos mais comentados do Twitter no país. Muitos torcedores também utilizaram o canal para lamentar o aviso de que produtos estavam esgotados.

Cabe lembrar que a mais recente camisa titular do Fla foi lançada em fevereiro deste ano. E com uma estreia pé-quente: no título da Supercopa do Brasil, diante do Athletico-PR, em Brasília.

Já a camisa 2, predominantemente branca, foi lançada durante este período da pandemia do novo coronavírus, com os campeonatos paralisados. Por R$ 249,90, ambos os produtos têm sido vendidos em escala expressiva, segundo o LANCE! apurou com lojistas oficiais do Flamengo.

VEJA COMENTÁRIOS SOBRE A PROMOÇÃOBom dia, manto novo do Flamengo na centauro por R$ 179 e frete grátis. Basta na hora de pagar colocar o cupom ADIDAS30. Vamoooo— Paolo (@Paolo_fla) May 27, 2020 COMUNICADO IMPORTANTE!! ?⚫️

Se você está interessado em comprar a nova camisa do Flamengo (Manto I e II), a Centauro está dando R$ 75 de desconto. O Manto de R$ 249,99, vai sair por R$ 174,99.

USEM CUPOM PARA DESCONTO: ADIDAS30 pic.twitter.com/WXrGcaUACN— Fla Deboche (@fladeboche) May 27, 2020 USEM O CUPOM ADIDAS30 NO SITE DA CENTAURO

Ganhem 30% de desconta nas peças da adidas e pasmem NOS MANTOS!!!