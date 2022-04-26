Novas baixas: Botafogo informa lesões de Kanu e Barreto

Problema para o Botafogo. Luís Castro terá duas importantes baixas para a sequência do Glorioso na temporada. O clube informou na manhã desta segunda-feira que Kanu e Barreto sofreram lesões no músculo posterior da coxa. A dupla já começou a realizar tratamento.
O problema do zagueiro é na perna esquerda, enquanto o volante sente dores no lado direito do corpo. Kanu e Barreto vão desfalcar o Botafogo contra o Juventude, no próximo domingo, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Barreto sentiu a coxa ainda nos minutos iniciais da partida contra o Ceilândia-DF, na última quarta-feira, na Copa do Brasil. O problema de Kanu foi no último domingo, no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, no Brasileirão - o camisa 4 deixou o gramado para a entrada de Victor Cuesta.
Luís Castro tem opções para substituir o camisa 5 no meio-campo - Tchê Tchê e Luís Oyama brigam por essa vaga do primeiro homem do setor. O argentino deve ser o substituto de Kanu.
O zagueiro era titular com o português e será a ausência mais sentida. O problema sofrido pelo defensor é de grau 1 e ele não deve ficar longe dos gramados por muito tempo. A tendência é que retorne contra o Flamengo, na 5ª rodada do Brasileirão.