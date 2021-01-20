Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Novamente sem repetir escalação, Vasco tenta se afastar do Z4

Cruz-Maltino não usa o mesmo 11 inicial desde o início da Era Ramon Menezes no Cruz-Maltino. Henrique e Bruno Gomes estão fora da partida desta quarta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jan 2021 às 08:30

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 08:30

Crédito: Andrey deve voltar a ser titular, mas Caio Lopes corre por fora pela vaga (Nayra Halm/Agência Lancepress!
Lesões, Covid-19, opção técnica ou tática do treinador. Um, duas ou mais. Seja a razão ou a quantidade que for, repetir a escalação de um jogo para o outro é artigo mais do que raro no Vasco. E vai se repetir nesta quarta-feira, quando o time de Vanderlei Luxemburgo vai encarar o Bragantino com duas modificações, pelo menos.Na última rodada, Henrique foi expulso e Bruno Gomes recebeu o terceiro cartão amarelo da série. Com ambos suspensos, Neto Borges e Andrey devem voltar à equipe.
- Temos que confiar em quem entrar. Cumprir a missão que pede o professor. Futebol é entrar concentrado e dar o máximo. O mais importante é a confiança nos companheiros para termos um grupo forte - entende Leonardo Gil, um dos que deve ficar.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Especificamente Bruno Gomes, foi a grande novidade tática de Luxemburgo, que vai para a quarta partida desta segunda passagem. A ausência do volante - único primeiro volante do elenco - pode gerar alteração tática ou de performance, mas só quando a bola rolar será possível conferir.
Mas Luxa passa longe de ser o único treinador a ter sofrido com as baixas, ou ter promovido alterações em sequência. Desde o início do trabalho de Ramon Menezes, nos dois jogos pelo Campeonato Carioca do ano passado, o Vasco não repete o 11 inicial.
Mas se o time obtiver os três pontos nesta quarta-feira, diante do Red Bull Bragantino, ninguém vai reclamar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados