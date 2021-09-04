Novamente relacionado, Augusto vive expectativa de estrear pelo Santos

Neste sábado, às 21h, o Santos abrirá a 19ª rodada do Campeonato Brasil em duelo fora de casa, diante do Cuiabá. E o técnico Fernando Diniz relacionou mais uma vez alguns dos recentes reforços contratados pelo Alvinegro Praiano para esse segundo semestre.Na goleada sofrida para o Flamengo na rodada passada, o meia Augusto também foi relacionado, mas não chegou a entrar na partida. Agora, com mais de duas semanas na nova casa e melhor adaptado, o jogador de 22 anos vive a expectativa da estreia."A cada dia que passa estou mais habituado ao clube e a maneira da equipe jogar. Foi mais uma semana proveitosa de treinamentos. Estou preparado e com muita vontade de estrear, caso o técnico Fernando Diniz opte por mim neste compromisso contra o Cuiabá", explicou o camisa 18 santista.Natural de Ribeirão Preto, Augusto Galván foi revelado pelo São Paulo e aos 17 anos, em 2017, foi para o Real Madrid, da Espanha. Na Europa jogou pelo time merengue de base, conhecido como Castilla, além de CD Leonesa e Las Rozas, todos da Espanha.