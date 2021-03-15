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futebol

Nova postura do Santos agrada e aumenta chance de renovação de Kaio Jorge

Atacante tem contrato com o Peixe apenas até o final do ano e pode deixar o clube de graça caso não acerte um novo vínculo...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 19:10

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 19:10
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
As conversas pela renovação do contrato de Kaio Jorge estão caminhando bem e o Santos aguarda uma reunião com o agente do atleta, Giuliano Bertolucci, para tentar finalizar o acordo. O empresário está viajando a negócios e ainda não tem data certa de retorno, podendo ser até já na próxima semana.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaAs partes estão otimista para um acordo e os representantes do jogador gostaram bastante das conversas com o presidente Andres Rueda. Na semana passada, o presidente santista declarou que um acordo estava mais próximo. Segundo os agentes do atacante, o mandatário santista é aberto e fala a verdade.
O imbróglio da renovação se deu pelo fato de Bertolucci ter emprestado R$ 8 milhões para o clube, na gestão do ex-presidente Modesto Roma Júnior. O Santos chegou a fazer acordos, mas não pagou nenhuma parcela. A dívida hoje se aproxima dos R$ 12 milhões.A multa contratual de Kaio Jorge é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões) e um negócio poderia ajudar o Santos a resolver seus problemas financeiros. O clube pensa numa venda, mas a prioridade de momento é a renovação.
O atacante, uma das joias do clube e titular com 19 anos, já é observado por equipes europeias e tem vínculo com o Peixe somente até 31 de dezembro de 2021. Ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do meio do ano.

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