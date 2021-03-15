Nova postura do Santos agrada e aumenta chance de renovação de Kaio Jorge

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

As conversas pela renovação do contrato de Kaio Jorge estão caminhando bem e o Santos aguarda uma reunião com o agente do atleta, Giuliano Bertolucci, para tentar finalizar o acordo. O empresário está viajando a negócios e ainda não tem data certa de retorno, podendo ser até já na próxima semana.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaAs partes estão otimista para um acordo e os representantes do jogador gostaram bastante das conversas com o presidente Andres Rueda. Na semana passada, o presidente santista declarou que um acordo estava mais próximo. Segundo os agentes do atacante, o mandatário santista é aberto e fala a verdade.

O imbróglio da renovação se deu pelo fato de Bertolucci ter emprestado R$ 8 milhões para o clube, na gestão do ex-presidente Modesto Roma Júnior. O Santos chegou a fazer acordos, mas não pagou nenhuma parcela. A dívida hoje se aproxima dos R$ 12 milhões.A multa contratual de Kaio Jorge é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões) e um negócio poderia ajudar o Santos a resolver seus problemas financeiros. O clube pensa numa venda, mas a prioridade de momento é a renovação.