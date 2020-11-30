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futebol

Nova plataforma de streaming é lançada pelo Coritiba, a TV COXA PRIME

Ideia do Verdão é trazer um conteúdo com maior personalização e também segmentação as diferentes idades dos torcedores do clube...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 14:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2020 às 14:09
Crédito: Divulgação/Coritiba
Se dentro de campo as coisas parecem complicadas para o Coritiba, fora das quatro linhas o clube busca se modernizar na comunicação com o torcedor e lançou, no último fim de semana, uma reformulada plataforma de streaming que leva o nome de TV COXA PRIME.
A ideia é de fazer com que exista uma produção de consumo de conteúdo produzido diretamente pelo clube em parceria com a NSports, empresa especializada na transmissão esportiva de eventos via internet, buscando elevar o seu nível de interação e proximidade com o torcedor.
Objetivo esse, aliás, que foi ratificado pelo diretor de marketing do Coritiba, Rafael Saling, em palavras publicadas no site oficial do Verdão:
- É um projeto robusto e estratégico. Queremos ser um dos clubes mais digital do Brasil. Com essa plataforma, que será própria do Coritiba, porém desenvolvida em parceria com a NSports, que detém todo o know-how técnico e de operação. O Coritiba irá desenvolver muito conteúdo segmentado para todas as idades. Começaremos a entender cada vez mais o nosso público e integrar conteúdos e programações com todas as nossas iniciativas próprias, sejam elas com os sócios, nossas lojas e os nossos produtos, principalmente a marca própria.
- Além disso, estaremos prontos para os diversos cenários que o esporte pode seguir, com o objetivo de entregar ao torcedor do Coritiba o acesso cada vez maior ao seu clube. Toda essa revolução é para potencializar e aproximar a torcida e fazer os conteúdos do Coxa serem consumidos nos 365 dias do ano e não somente quando temos jogo - acrescentou Saling.
O planejamento do Coxa também envolve a transmissão de partidas seja nas categorias de base ou até mesmo do profissional masculino e feminino "quando for necessário, possível e interessante para o clube", segundo ratificou o clube.

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