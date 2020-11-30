Nova plataforma de streaming é lançada pelo Coritiba, a TV COXA PRIME

Crédito: Divulgação/Coritiba

Se dentro de campo as coisas parecem complicadas para o Coritiba, fora das quatro linhas o clube busca se modernizar na comunicação com o torcedor e lançou, no último fim de semana, uma reformulada plataforma de streaming que leva o nome de TV COXA PRIME.

A ideia é de fazer com que exista uma produção de consumo de conteúdo produzido diretamente pelo clube em parceria com a NSports, empresa especializada na transmissão esportiva de eventos via internet, buscando elevar o seu nível de interação e proximidade com o torcedor.

Objetivo esse, aliás, que foi ratificado pelo diretor de marketing do Coritiba, Rafael Saling, em palavras publicadas no site oficial do Verdão:

- É um projeto robusto e estratégico. Queremos ser um dos clubes mais digital do Brasil. Com essa plataforma, que será própria do Coritiba, porém desenvolvida em parceria com a NSports, que detém todo o know-how técnico e de operação. O Coritiba irá desenvolver muito conteúdo segmentado para todas as idades. Começaremos a entender cada vez mais o nosso público e integrar conteúdos e programações com todas as nossas iniciativas próprias, sejam elas com os sócios, nossas lojas e os nossos produtos, principalmente a marca própria.

- Além disso, estaremos prontos para os diversos cenários que o esporte pode seguir, com o objetivo de entregar ao torcedor do Coritiba o acesso cada vez maior ao seu clube. Toda essa revolução é para potencializar e aproximar a torcida e fazer os conteúdos do Coxa serem consumidos nos 365 dias do ano e não somente quando temos jogo - acrescentou Saling.