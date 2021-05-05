Nova joia do Palmeiras estreará pelo clube: 'Expectativa é a melhor possível'

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Na noite desta quarta-feira, o Palmeiras recebe o Náutico pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil Sub-20 no Allianz Parque, em partida que deverá marcar a estreia de João Vitor Fubá, nova joia do Verdão.

O jogador de 18 anos foi contratado pelo Alviverde no começo deste ano após se destacar pelo Botafogo e é uma das grandes novas promessas do Verdão, que vem se destacando nos últimos anos por revelar jogadores como Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, Wesley, Gabriel Veron e outros.

- A expectativa pelo jogo é a melhor possível, espero colaborar com o Palmeiras que acreditou no meu futebol e ajudar o time nas conquistas no decorrer do ano - afirmou João Vítor Fubá.

O time sub-20 do Verdão fez apenas um jogo na atual temporada: a goleada por 8 a 0 sobre o Presidente Médici-MA pela 1ª fase da Copa do Brasil Sub-20. Na ocasião, Fubá estava machucado e não pôde ficar sequer no banco de reservas.