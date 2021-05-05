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futebol

Nova joia do Palmeiras estreará pelo clube: 'Expectativa é a melhor possível'

João Vítor Fubá deve ser titular do Verdão diante do Náutico, pela Copa do Brasil sub-20...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 13:19

LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 13:19
Crédito: Divulgação
Na noite desta quarta-feira, o Palmeiras recebe o Náutico pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil Sub-20 no Allianz Parque, em partida que deverá marcar a estreia de João Vitor Fubá, nova joia do Verdão.
O jogador de 18 anos foi contratado pelo Alviverde no começo deste ano após se destacar pelo Botafogo e é uma das grandes novas promessas do Verdão, que vem se destacando nos últimos anos por revelar jogadores como Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, Wesley, Gabriel Veron e outros.
- A expectativa pelo jogo é a melhor possível, espero colaborar com o Palmeiras que acreditou no meu futebol e ajudar o time nas conquistas no decorrer do ano - afirmou João Vítor Fubá.
O time sub-20 do Verdão fez apenas um jogo na atual temporada: a goleada por 8 a 0 sobre o Presidente Médici-MA pela 1ª fase da Copa do Brasil Sub-20. Na ocasião, Fubá estava machucado e não pôde ficar sequer no banco de reservas.
A partida entre Palmeiras e Náutico está marcada para começar às 20h. As equipes ainda farão o jogo da volta no próximo domingo, nos Aflitos.

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