Nova Iguaçu x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Após o empate em 0 a 0 no último fim de semana, Nova Iguaçu e Botafogo voltam a se enfrentar pelo segundo jogo da semifinal da Taça Rio. Em busca de uma vaga na decisão do torneio - que reúne os times que terminaram entre 5º e 8º lugar na Taça Guanabara -, as equipes entram em campo neste domingo, às 18h, novamente no Estádio Nilton Santos, embora o Nova seja o mandante da partida.

> Veja como foram os resultados dos primeiros jogos da semifinal da Taça RioPor ter tido uma colocação melhor do que a do Glorioso, uma vez que ficou em sexto lugar na Taça Guanabara, o Nova Iguaçu tem a vantagem do empate para conseguir avançar até a final da Taça Rio. Assim, para o Botafogo, somente a vitória importa para que a equipe de Chamusca consiga chegar a decisão simbólica do torneio. Vale lembrar que não há critério de gol qualificado fora de casa em caso de igualdade no agregado.

Está será a terceira vez que as equipes se enfrentam na temporada. Na fase regular do Carioca, o Botafogo derrotou o Nova Iguaçu por 2 a 1. O duelo foi válido pela 6ª rodada: Ênio e Marco Antônio marcaram nos acréscimos para virar uma partida que parecia perdida para o Alvinegro.

Botafogo e Nova Iguaçu duelaram apenas em 11 ocasiões na história. Com isso, o retrospecto é amplamente favorável ao Glorioso: são seis vitórias e cinco empates, com 20 gols marcados e nove sofridos. FICHA TÉCNICANova Iguaçu x Botafogo

Data e horário: 09/05/2021, às 18hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)​Árbitro: Alex Gomes StefanoAssistentes: Thiago Rosa de Oliveira Espósito e Lilian da Silva Fernandes BrunoQuarto árbitro: Marco Aurélio Correia RegesOnde assistir: CariocãoTV, BotafogoTV, pay-per-view e Tempo Real do LANCE!BOTAFOGO (Técnico: Marcelo Chamusca)​Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Sousa, Paulo Victor; Rickson, Pedro Castro, Matheus Frizzo; Felipe Ferreira, Matheus Nascimento, Marco Antônio.

Desfalques: Gatito Fernández, Gilvan, Kayque, Ricardinho e Rafael Navarro (lesionados).

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)Luís Henrique; Leonardo, André Santos, Mezenga, Rafinha; Abuda, Vandinho, Dieguinho (Canela); Anderson Künzel, Yan, Luã Lúcio.

Desfalques: nenhum.