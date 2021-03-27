futebol

Nova Iguaçu x Botafogo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Alvinegro e Laranja da Baixada medem forças neste domingo, às 18h, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pela sexta rodada do Carioca. Duas equipes têm seis pontos...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 19:13

LanceNet

Crédito: Vítor Silva/ BFR
O Botafogo tem mais um desafio na luta para retomar seu caminho das vitórias e engrenar no Campeonato Carioca. Neste domingo, às 18h, a equipe vai a Bacaxá para, no Estádio Elcyr Resende, medir forças com o Nova Iguaçu, em jogo válido pela sexta rodada. As duas equipes estão com seis pontos e veem na vitória a chance de acirrar a disputa pela semifinal da competição.
A partida será realizada em Saquarema, cidade da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, devido ao remanejamento que a Ferj fez nos locais das partidas. As mudanças aconteceram após um decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro proibir jogos na capital.
FICHA TÉCNICA
NOVA IGUAÇU x BOTAFOGO
Data-Hora: 27-03-21 - 18hEstádio: Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ)Árbitra: Beatriz de Oliveira Dantas (RJ)Assistentes: Rafael Gomes Rosa (RJ) e Fabiana Nóbrega Pitta (RJ) Transmissão: Cariocão TV, Botafogo TV e Carioca Play.
BOTAFOGO: Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Gilvan e Paulo Victor; Kayke, Matheus Frizzo e Felipe Ferreira; Warley, Marcinho e Matheus Babi. Técnico: Marcelo Chamusca
Suspensos: Kanu
Lesionados: Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Hugo, Guilherme Santos e Pedro Castro
Com Covid-19: Sousa
NOVA IGUAÇU: Luis Henrique; Digão, André Santos, Gilberto e Rafinha; Abuda, Vandinho, Dieguinho; Yan, Canela e Rafael Carioca. Técnico: Carlos Vitor
Suspensos: Nenhum
Lesionados: Nenhum
Palpites: 90% da redação do LANCE! acredita em uma vitória do Botafogo, enquanto 10% aposta em um empate.

