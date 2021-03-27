Nova Iguaçu x Botafogo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

O Botafogo tem mais um desafio na luta para retomar seu caminho das vitórias e engrenar no Campeonato Carioca. Neste domingo, às 18h, a equipe vai a Bacaxá para, no Estádio Elcyr Resende, medir forças com o Nova Iguaçu, em jogo válido pela sexta rodada. As duas equipes estão com seis pontos e veem na vitória a chance de acirrar a disputa pela semifinal da competição.
A partida será realizada em Saquarema, cidade da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, devido ao remanejamento que a Ferj fez nos locais das partidas. As mudanças aconteceram após um decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro proibir jogos na capital.
FICHA TÉCNICA
NOVA IGUAÇU x BOTAFOGO
Data-Hora: 27-03-21 - 18hEstádio: Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ)Árbitra: Beatriz de Oliveira Dantas (RJ)Assistentes: Rafael Gomes Rosa (RJ) e Fabiana Nóbrega Pitta (RJ) Transmissão: Cariocão TV, Botafogo TV e Carioca Play.
BOTAFOGO: Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Gilvan e Paulo Victor; Kayke, Matheus Frizzo e Felipe Ferreira; Warley, Marcinho e Matheus Babi. Técnico: Marcelo Chamusca
Suspensos: Kanu
Lesionados: Gatito Fernández, Diego Cavalieri, Hugo, Guilherme Santos e Pedro Castro
Com Covid-19: Sousa
NOVA IGUAÇU: Luis Henrique; Digão, André Santos, Gilberto e Rafinha; Abuda, Vandinho, Dieguinho; Yan, Canela e Rafael Carioca. Técnico: Carlos Vitor
Suspensos: Nenhum
Lesionados: Nenhum
Palpites: 90% da redação do LANCE! acredita em uma vitória do Botafogo, enquanto 10% aposta em um empate.