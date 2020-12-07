Nova data! Justiça antecipa eleição do Sport para dezembro

Se dentro de campo o Sport vive um período de baixa, fora dele a vida política permanece agitada. Nesta segunda-feira, o Tribunal de Justiça de Pernambuco concedeu liminar para que a eleição presidencial aconteça no dia 18 de dezembro de 2020 de maneira virtual. A decisão ainda cabe recurso.Caso não cumpra a decisão do Tribunal, o Leão terá que pagar uma multa diária de R$ 1 mil, algo que só agravaria ainda mais a situação financeira do clube.