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Nova data! Justiça antecipa eleição do Sport para dezembro

De acordo com a decisão do TJ-PE, o pleito deve acontecer de maneira virtual no dia 18 de dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 14:52

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 14:52

Crédito: Anderson Stevens/Sport
Se dentro de campo o Sport vive um período de baixa, fora dele a vida política permanece agitada. Nesta segunda-feira, o Tribunal de Justiça de Pernambuco concedeu liminar para que a eleição presidencial aconteça no dia 18 de dezembro de 2020 de maneira virtual. A decisão ainda cabe recurso.Caso não cumpra a decisão do Tribunal, o Leão terá que pagar uma multa diária de R$ 1 mil, algo que só agravaria ainda mais a situação financeira do clube.
Vale lembrar, que na semana passada, o pré-candidato Eduardo Carvalho, havia protocolado a liminar que determinava o adiamento das eleições no clube para março de 2021.
Até o fechamento da matéria, o Sport não havia se manifestado sobre o tema.
Candidatos
No primeiro momento, além de Eduardo Carvalho, outros três candidatos lutam para assumir a presidência do Sport: Nelo Campos, Luiz Carlos Belém e Delmiro Gouveia.

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