Nova CIS inicia os trabalhos e terá papel importante nos bastidores do Santos; entenda

Homologada desde o último dia 30, em reunião virtual do Conselho Deliberativo, a nova Comissão de Inquérito e Sindicância iniciou os seus trabalhos desde a última quinta-feira.
Na ocasião, a equipe que passará a integrar o grupo realizou uma videoconferência com os antigos responsáveis, que desligaram-se do cargo no dia 17 de junho em encontro online que rejeitou o parecer da CIS que indicava a abertura de novo pedido de impeachment contra o presidente José Carlos Peres, por conta da reprovação das contas do Peixe em 2018. Tanto o presidente da comissão, José Geraldo Barbosa, quando o relator, José Rubens Passos, relataram ofensas de conselheiros direcionadas ao grupo no ato da votação.
E a nova formação da Comissão de Inquérito e Sindicância, agora presidida pelo conselheiro Vidal Sion, e que também conta com Marília Bonavides (relatora), Paulo Silvares, Ricardo Moraes e Marcelo Prado, pode ter pela frente função fundamental no bastidor político, isso porque as contas do Alvinegro Praiano referente a 2019 foram reprovadas na última assembleia do Conselho Deliberativo, mesmo com superavit registrado de R$ 23,5 milhões.
O apontamento da Comissão Fiscal, votado favoravelmente pelos conselheiros, apontam irregularidades no pagamento de comissão ao empresário Renato Duprat, na venda do atacante Bruno Henrique ao Flamengo, em 2019, não registrada no Balanço Financeiro santista, além de gastos considerados excessivos no cartão corporativo e outros apontamentos que fizeram com que o parecer final do Conselho Fiscal afirmasse que a gestão é “além de temerária, inconsequente”.