Nova CIS inicia os trabalhos e terá papel importante nos bastidores do Santos; entenda

Crédito: Arthur Faria/Lancepress

Homologada desde o último dia 30, em reunião virtual do Conselho Deliberativo, a nova Comissão de Inquérito e Sindicância iniciou os seus trabalhos desde a última quinta-feira.

Na ocasião, a equipe que passará a integrar o grupo realizou uma videoconferência com os antigos responsáveis, que desligaram-se do cargo no dia 17 de junho em encontro online que rejeitou o parecer da CIS que indicava a abertura de novo pedido de impeachment contra o presidente José Carlos Peres, por conta da reprovação das contas do Peixe em 2018. Tanto o presidente da comissão, José Geraldo Barbosa, quando o relator, José Rubens Passos, relataram ofensas de conselheiros direcionadas ao grupo no ato da votação.

E a nova formação da Comissão de Inquérito e Sindicância, agora presidida pelo conselheiro Vidal Sion, e que também conta com Marília Bonavides (relatora), Paulo Silvares, Ricardo Moraes e Marcelo Prado, pode ter pela frente função fundamental no bastidor político, isso porque as contas do Alvinegro Praiano referente a 2019 foram reprovadas na última assembleia do Conselho Deliberativo, mesmo com superavit registrado de R$ 23,5 milhões.