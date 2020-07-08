Nova camisa do Corinthians foi o lançamento mais vendido de 2020

Crédito: Divulgação/Nike

O Corinthians lançou, nesta semana, uma nova camisa, inspirada na conquista do título brasileiro de 1990, e a peça caiu no gosto do torcedor. Nos primeiro dois dias de comercialização, foi a mais vendida entre os lançamentos de clubes nacionais na Netshoes no ano de 2020. Na comparação com o uniforme lançado em 2019 pelo clube, o manto deste ano teve venda 414% maior.

Predominantemente branca, a atual gola em “V” da nova camisa deu lugar ao clássico design em gola polo preta com botões, e as mangas também ganharam detalhes em preto, referências às camisas usadas no passado.A inscrição “O Início de uma Era” é registrada na parte interna da camisa, na altura da nuca, enquanto uma imagem do craque Neto em marca d'água também pode ser estampada no manto. Tal ligação tocou o lado emocional da torcedor. Tanto é que quase todas as camisas estão saindo personalizadas.

Mas não é só: a peça caiu também no gosto das torcedoras. A versão feminina teve aumento de vendas de 57%, na comparação com 2019.

- A torcida do Corinthians tem se mostrado fiel neste período de pandemia. Já vínhamos registrando crescimento nas vendas da loja oficial do clube. Somando, agora, o sucesso do novo uniforme - afirma Murilo Massari, diretor Comercial da Netshoes.

Apesar do aumento nas vendas e da aprovação massiva, os torcedores do Corinthians tem reclamado do alto valor das camisas, que tiveram aumento de preço significativo em relação ao ano anterior, já que a modelo torcedor passou de R$ 199 para R$ 249, e a modelo jogador passou de R$ 299 para R$ 399.