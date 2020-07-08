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Nova camisa do Corinthians foi o lançamento mais vendido de 2020

Segundo a Netshoes, novo manto do Timão vendeu 400% mais na comparação com o lançamento de 2019, além disso quase todas estão saindo com personalização...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 13:48

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 13:48

Crédito: Divulgação/Nike
O Corinthians lançou, nesta semana, uma nova camisa, inspirada na conquista do título brasileiro de 1990, e a peça caiu no gosto do torcedor. Nos primeiro dois dias de comercialização, foi a mais vendida entre os lançamentos de clubes nacionais na Netshoes no ano de 2020. Na comparação com o uniforme lançado em 2019 pelo clube, o manto deste ano teve venda 414% maior.
Predominantemente branca, a atual gola em “V” da nova camisa deu lugar ao clássico design em gola polo preta com botões, e as mangas também ganharam detalhes em preto, referências às camisas usadas no passado.A inscrição “O Início de uma Era” é registrada na parte interna da camisa, na altura da nuca, enquanto uma imagem do craque Neto em marca d'água também pode ser estampada no manto. Tal ligação tocou o lado emocional da torcedor. Tanto é que quase todas as camisas estão saindo personalizadas.
Mas não é só: a peça caiu também no gosto das torcedoras. A versão feminina teve aumento de vendas de 57%, na comparação com 2019.
- A torcida do Corinthians tem se mostrado fiel neste período de pandemia. Já vínhamos registrando crescimento nas vendas da loja oficial do clube. Somando, agora, o sucesso do novo uniforme - afirma Murilo Massari, diretor Comercial da Netshoes.
Apesar do aumento nas vendas e da aprovação massiva, os torcedores do Corinthians tem reclamado do alto valor das camisas, que tiveram aumento de preço significativo em relação ao ano anterior, já que a modelo torcedor passou de R$ 199 para R$ 249, e a modelo jogador passou de R$ 299 para R$ 399.
A ShopTimão, loja online operada pela Netshoes, teve dois dias de exclusividade na venda do novo uniforme do Timão.

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