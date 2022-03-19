Nottingham Forest x Liverpol: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa da Inglaterra

O Liverpool viaja para encarar o Nottingham Forest, um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra, neste domingo, às 15h (horário de Brasília), pela FA Cup. Os Reds, atuais vice-líderes da Premier League, entram com o favoritismo para avançar às semifinais.COMO UMA CHAMPIONS LEAGUE- Há pouco tempo jogamos uma final em Wembley e após o jogo, eu disse que, por conta dos acertos, da atmosfera e tudo o que as pessoas criaram, não foi diferente de uma final da Champions League. Nós queremos voltar lá. Os únicos problemas são o Nottingham Forest e um hipotético adversário na semifinal que teríamos que enfrentar - disse Jurgen Klopp, técnico do Liverpool.
TRADICIONALISMO EM CAMPOO Nottingham Forest, detentor de dois títulos de Champions League, luta para se reerguer no cenário nacional. O clube está na segunda divisão da Inglaterra, ocupa a 8ª colocação, mas está na disputa por uma vaga nos playoffs que podem levar a equipe à Premier League.
Data e horário: 20/3/2022, às 15h (de Brasília)Local: City Ground, em Nottingham (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:NOTTINGHAM FOREST (Técnico: Steve Cooper)Horvath; Worrall, Yates e Figueiredo; Spence, Garner, Cafu e Colback; Johnson, Zinckernagel e Davis
Desfalques: Scott McKenna, Max Lowe, Scott McKenna e Lewis Grabban (machucados)
LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Gomez, Matip, Konate e Robertson; Keita, Fabinho e Jones; Diaz, Firmino e Jota
Desfalques: Trent Alexander-Arnold e Mo Salah (machucados)