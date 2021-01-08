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Notas do treino: Diego Alves segue no DM, Léo Pereira vai a campo e será reavaliado pelo Flamengo

Rubro-Negro enfrentará o Ceará neste domingo, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileiro...

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 18:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2021 às 18:42
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Não foi nesta sexta-feira que Diego Alves avançou na recuperação de uma lesão na coxa direita e foi a campo. O goleiro permanece no departamento médico do clube, que treinou nesta sexta-feira no Ninho do Urubu, e contou com novidades no gramado. Uma é: Léo Pereira retornou aos treinos com o restante do elenco, sem limitações, mas ainda será reavaliado, amanhã.A informação inicial a respeito da atividade desta tarde é do jornalista Venê Casagrande - e foi confirmada posteriormente pelo LANCE!. Léo Pereira e Thuler, que voltaram a treinar no gramado, passarão por novos testes e exames pontuais neste sábado, véspera do jogo contra o Ceará, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda são dúvidas para o fim de semana.
Cabe lembrar que Léo Pereira e Thuler foram ausências no último jogo por conta de uma entorse no tornozelo direito e dores no tornozelo esquerdo, respectivamente. Já Diego Alves não atua há duas rodadas.
Nesta sexta, os treinos aplicados por Rogério Ceni foram técnico e tático.
A SITUAÇÃO DO FLA NO BRASILEIRÃO
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Com 49 pontos e na quarta colocação, o time de Ceni segue a sete pontos de distância do líder São Paulo, que perdeu para o Red Bull Bragantino nesta quarta e está com 56 pontos. O Atlético-MG, que também tem 49, não atuará neste meio de semana. O Internacional está com 50 e é o atual vice-líder.
O Flamengo volta a campo neste domingo, às 16h, para enfrentar o Ceará, no Maracanã. A partida é válida pela 29ª rodada do Brasileirão e terá transmissão em Tempo Real do L!.

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