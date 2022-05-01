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Nossa responsabilidade é passar de fase, destaca Abel Ferreira após vitória sofrida do Palmeiras

Treinador minimiza futebol abaixo da média do Verdão e diz que assume culpa...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 00:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 00:52
Não é que Abel Ferreira tenha ficado satisfeito com o desempenho do Palmeiras, mas o treinador alviverde reforçou nos vestiários após a vitória por 2 a 1 sobre a Juazeirense, no duelo de ida do confronto válido pela terceira fase da Copa do Brasil, na Arena Barueri, neste sábado (30), que a prioridade da equipe é passar de fase na competição.O Verdão passou sufoco ante a equipe baiana, conhecida por aplicar algumas zebras no maior mata-mata do país. Sofreu um gol logo aos quatro minutos de jogo e só conseguiu a virada na etapa final com gol de fora da área de Gustavo Scarpa.
- Com a posse de bola temos que fazer gol, ter qualidade, aprimoramento nas finalizações. Mas também o adversário estava com nove jogadores na área se defendendo, dez contando o goleiro. Teríamos que ser os primeiros a fazer gol, mas não conseguimos. Olhando para as equipes aqui de São Paulo, todas elas tiveram dificuldades, dentro ou fora de casa. Nossa obrigação é ganhar e passar, essa é nossa responsabilidade - ponderou o português.
Abel, reforçando que 'tudo na vida pode ter o seu lado positivo', ressaltou que assume a responsabilidade pelo futebol apresentado pelo Palmeiras em Barueri.
- Quando os jogadores jogam mal a culpa é minha, a responsabilidade é minha que não passei as instruções corretas, talvez eu não tenha sido claro o suficiente para dizer o que a equipe precisava.
O comandante lusitano destacou que no futebol atual favoritismo nem sempre é colocado em prática.
- Futebol é isso, hoje não há jogos fáceis. Viram a Itália como foi eliminada (nas Eliminatórias para a Copa do Catar, perdeu a repescagem europeia para a Macedônia do Norte). Nós procuramos finalizar de todos os lados. Nesses jogos nós temos que abrir para tirar a confiança do adversário, e as vezes quando tu não estar atento e alerta de tomar um gol como tomamos.
Palmeiras e Juazeirense voltarão a se enfrentar pelo jogo de volta no dia 11, às 19h (de Brasília), em Londrina - a partida será no Paraná porque a CBF vetou o estádio do time baiano. Mas o Verdão voltará a campo já na próxima terça-feira (3) contra o Independiente Petrolero, às 21h30 (de Brasília), na altitude de Sucre, na Bolívia, pela Copa Libertadores.TABELA> Veja a tabela da Copa do Brasil-2022 clicando aqui
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Crédito: AbelFerreiraduranteavitóriadoPalmeirasnosábado,anteaJuazeirense(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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