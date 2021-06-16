'Nós te amamos': Flamengo celebra 71 anos do Maracanã com vídeo especial; assista

O Flamengo celebrou os 71 anos do Maracanã, comemorado neste dia 16 de junho, com um vídeo especial divulgado nas suas redes sociais, inclusive com imagens da lendária e extinta geral e declaração de amor ao estádio, chamado de "Maior do Mundo" e "palco de tantas conquistas e partidas memoráveis" do clube. Assista-o acima.
Desta vez, o próximo duelo no Maracanã será pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h30, o Flamengo recebe o Coritiba - na ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 e, por isso, joga por um empate para avançar às oitavas de final do torneio.