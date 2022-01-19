Nos pênaltis, Santos vence o Mirassol e garante vaga nas semifinais da Copinha

O Santos venceu o Mirassol nos pênaltis na noite desta terça-feira (18), em jogo único válido pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). No tempo normal, a partida terminou empatada em 2 a 2, com dois gols de Rwan Seco. Nas penalidades o Peixe superou a equipe do interior por 3 a 1. Diógenes, mais uma vez, foi o herói ao defender duas cobranças.
Na próxima fase, os Meninos da Vila enfrentam o América-MG em busca de uma vaga na grande final da competição mais importante das categorias de base. O jogo único da semifinal está marcado para a próxima sexta-feira (21), mas ainda sem horário e local definidos pela Federação Paulista de Futebol.
O jogo
Aos dez minutos, com o domínio das ações nos minutos iniciais, o Santos chegou pela primeira vez com perigo ao gol adversário. Lucas Pires teve falta para cobrar pela esquerda do campo ofensivo e alçou bola à área. O cruzamento encontrou a cabeça do zagueiro Jair, que escorou a bola à direita da meta.
E pouco antes do intervalo, aos 38 minutos, o Santos abriu o placar com Rwan Seco. Ed Carlos enfiou belo passe para Lucas Pires, que partiu em velocidade pela esquerda e cruzou com precisão na cabeça do camisa 10 santista. Rwan escorou com precisão no canto direito, sem chances de defesa para o goleiro Vinícius, fazendo 1 a 0 para o Peixe.
Já nos acréscimos, Weslley Patati recebeu lançamento aberto pela esquerda do ataque e bateu cruzado. Com o desvio na marcação, a bola saiu em escanteio para o Santos. Na cobrança, Lucas Pires alçou a bola à área e a zaga afastou. No entanto, a bola acabou nos pés de Patati, dessa vez pela direita. O camisa 7 arriscou finalização colocada e fez o goleiro adversário se esticar para defender em seu ângulo esquerdo.
E com apenas seis minutos jogados na segunda etapa, Rwan Seco marcou mais uma vez e ampliou a vantagem santista para 2 a 0. Com muita classe, Ed Carlos deu passe com as costas para Lucas Barbosa, que com outro belo passe achou Rwan invadindo a grande área. O camisa 10 cortou a marcação e concluiu para o fundo das redes.
Aos 30 minutos da segunda etapa, o Mirassol diminuiu a desvantagem no placar com Gabriel Tota, que desviou a bola para o fundo das redes após cobrança de falta pela esquerda.
Com 43 minutos, o Mirassol marcou mais uma vez de cabeça e igualou o placar na Arena Fonte Luminosa. Octavio aproveitou cobrança de escanteio pela esquerda e concluiu para o gol.
Nas cobranças de pênalti, Diógenes foi heroico ao defender duas batidas. Lucas Pires, Rwan Seco, Lucas Barbosa converteram para o Santos FC.
FICHA TÉCNICA
MIRASSOL 2 (1) X (3) 2 SANTOS FCLocal: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)Data: terça-feira, 18 de janeiro de 2022Horário: 21h30Árbitro: Paulo César FranciscoAssistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e Izabele de OliveiraGols: (SFC) Rwan Seco, aos 38′ do 1ºT e aos 7′ do 2ºT; (MFC) Gabriel Tota, aos 30′ e Octavio, aos 43′ do 2ºTCartões Amarelos: (SFC) DiógenesSantos FC: Diógenes; Sandro Perpétuo (Andrey), Derick, Jair e Lucas Pires; Jhonnathan, João Victor e Ed Carlos (Matheus Nunes); Weslley Patati (Pedrinho), Lucas Barbosa e Rwan Seco. Técnico: Elder CamposMirassol: Vinícius; Rinaldi, Guilherme, Octavio e Frank; Du Fernandes, Wellington (Wesley Santos) e Gabriel Tota; Moreira, Kauan e Danilo (Wesley). Técnico: Mateus Naneti