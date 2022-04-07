Nos pênaltis, Salgueiro elimina o Sport e chega à semifinal do Pernambucano

De maneira heroica, o Salgueiro bateu o Sport nos pênaltis na noite desta quarta-feira (6) e chegou à semifinal do Campeonato Pernambucano de 2022. No tempo normal, o Carcará saiu na frente com gol de Patrick Nonato, mas levou a virada. Já perto do fim, a equipe buscou o empate e acabou por triunfar por 4 a 2 nas penalidades.
Agora, o Salgueiro avança para encarar o Retrô na semifinal do Campeonato Pernambucano de 2022. O confronto está marcado para acontecer na próxima quarta-feira (13), às 20h, na Arena de Pernambuco.FALTOU PONTARIAJogando em casa e com o apoio da sua torcida, o Sport propôs mais o jogo no primeiro tempo. Entretanto, apesar de dominar o meio de campo, as oportunidades claras de gol foram escassas. A maioria das tentativas veio em chutes de longe e que não levaram perigo algum ao gol do goleiro adversário.
Por outro lado, o Salgueiro apostou nos lances em velocidade, porém não obteve êxito ao longo do primeiro tempo. Mesmo assim, conseguiu acertar o alvo com Léo Carioca, que parou em boa saída de Maílson. Assim, o jogo foi para o intervalo com 0 a 0 no placar.
HAJA EMOÇÃOO Sport voltou tendo as melhores chances no segundo tempo. Mesmo assim, quem saiu na frente foi o Salgueiro. Em falha de Sabino, Patrick Nonato ficou na frente de Maílson e apenas tirou para abrir o placar para os visitantes. Em busca do empate, o Leão da Ilha do Retiro também contou com uma ajuda dos adversários. Em cruzamento, Janelson se jogou para cortar e acabou mandando contra o próprio patrimônio.
Com o placar igual, não demorou muito para o Sport virar. Aos 33 minutos, Sander cruzou e Pedro Naressi apareceu para fazer o 2 a 1. Um pouco mais tarde, o meia acabou sendo expulso após tomar o segundo cartão amarelo em uma falta cometida. A resposta do Salgueiro foi imediata. Kady subiu mais que a defesa no cruzamento e deixou tudo empatado novamente.
PÊNALTISO começo da disputa de pênaltis não foi nada animador para o Salgueiro. Robinho parou em Maílson e Ronaldo Henrique converteu para o Sport. Contudo, desse momento para frente, Sabino mandou para fora e Éverton defendeu a cobrança de Sander. Danielzinho, Kady, Wescley e Lucas Franco bateram bem e sacramentaram a classificação do Carcará.FICHA TÉCNICASPORT X SALGUEIROLocal: Ilha do Retiro, em Recife (PE)Data e hora: 06/04/2022 - 20h (de Brasília)Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (PE)Assistentes: Dhiego Cavalcanti Pereira (PE) e Victor Matheus de Lavor Paes Barreto (PE)Cartões amarelos: Cal Rodrigues, Janelson, Wescley, Éverton (Salgueiro), Pedro Naressi, Luciano Juba (Sport)Cartões vermelhos: Pedro Naressi (Sport)
GOLS: Patrick Nonato (12'/2°T) (0-1), Janelson (contra, aos 28'/2°T) (1-1), Pedro Naressi (33'/2°T) (2-1), Kady (40'/2°T) (2-2)
SPORT (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)Maílson; Ewerthon (Ezequiel, aos 26'/1°T), Rafael Thyere, Sabino e Sander; Bruno Matias (Pedro Naressi, aos 0'/2°T), William Oliveira (Ronaldo Henrique, aos 38'/2°T) e Denner (Cáceres, aos 0'/2°T); Jaderson (Vanegas, aos 17'/2°T), Parraguez e Luciano Juba.
SALGUEIRO (Técnico: Sílvio Criciúma)
Éverton; Danielzinho, Janelson, Lucão e Léo Carioca; Amilton (Léo Santos, aos 35'/2°T), Kady, Cal Rodrigues (Hebert, aos 23'/2°T) e Wescley; Patrick Nonato (Lucas Franco, aos 25'/2°T) e Robinho.