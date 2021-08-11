Nos pênaltis, Chelsea bate o Villarreal e conquista a Supercopa da Uefa

O Chelsea conquistou a Supercopa da Uefa nesta quarta-feira ao vencer o Villarreal nos pênaltis por 6 a 5 com uma defesa de Kepa Arrizabalaga na cobrança decisiva. No tempo normal, a partida, que ocorreu no Windsor Park, em Belfast, na Irlanda do Norte, acabou empatada em 1 a 1, com gols de Ziyech e Gerard Moreno.ABRIU O PLACARNa primeira etapa do confronto desta quarta-feira, quem conseguiu levar a melhor foi o Chelsea. A equipe londrina obteve um bom volume de jogo no ataque, e foi eficiente aos 27 minutos, quando Havertz acertou um passe para Ziyech que, mesmo não chutando em cheio, marcou para os Blues.
EMPATEA partida manteve-se equilibrada durante a primeira etapa, e o segundo tempo continuou parelho. Foi apenas aos 28 minutos da parte final do confronto que o Villarreal conseguiu o seu empate. Com assistência de Boulaye Dia, Gerard Moreno deixou tudo igual em Belfast.
PRORROGAÇÃOApós o empate permanecer no placar durante o restante da segunda etapa da partida, o confronto foi para a prorrogação. As duas equipes criaram boas chances durante os 30 minutos adicionais, mas o jogo seguiu com o placar de 1 a 1, indo para os pênaltis.
PÊNALTISNas penalidades, o Chelsea marcou com Azpilicueta, Marcos Alonso, Mount, Jorginho, Pulisic, Rudiger e viu Havertz errar. O Villarreal, por sua vez, marcou com Gerard Moreno, Estupiñán, Moi Gómez, Raba, Foyth e perdeu com Mandi e Raul Albiol, culminando no título do Chelsea por 6 a 5.