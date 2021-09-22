Nos pênaltis, Chelsea bate o Aston Villa e avança na Copa da Liga Inglesa

Nesta quarta-feira, o Chelsea classificou-se para a quarta fase da Copa da Liga Inglesa ao vencer o Aston Villa nos pênaltis por 4 a 3 com gol de Reece James para a decisão. No tempo normal, a partida terminou em 1 a 1, com gols de Mount e Archer.Durante o primeiro tempo do confronto, o Chelsea teve a posse de bola maior do que o Aston Villa, mas não conseguiu marcar em nenhum momento. Os visitantes também não fizeram um gol, mesmo com mais chances de atacar os Blues.
Na segunda etapa, o Chelsea conseguiu sair na frente do placar aos nove minutos da parte final do confronto desta terça-feira. Com assistência de Reece James, os Blues marcaram o primeiro do jogo com o meio-campista Mason Mount.
Dez minutos após o gol do Chelsea, aos 19 minutos do segundo tempo, o Aston Villa conseguiu colocar o empate no marcador novamente. Com assistência de Matty Cash, os visitantes marcaram o gol do 1 a 1 com Cameron Archer, levando o jogo para os pênaltis.
Nas cobranças de pênalti, quem levou a melhor foi o Chelsea, que venceu por 4 a 3 com gol de Reece James para decidir. O goleiro Kepa Arrizabalaga ainda defendeu as cobranças de Ashley Young e Marvelous Nakmba, enquanto os Blues perderam com Ben Chilwell.