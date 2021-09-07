Nos pênaltis, Bragantino supera Atlético-MG e fatura o título no Brasileirão Feminino A2

Depois de novo empate entre Atlético-MG e Bragantino no tempo normal pela decisão do Brasileirão Feminino da Série A2 nesta terça (7), a decisão do torneio foi para as penalidades onde o time de Bragança Paulista conseguiu uma histórica conquista.Assim como aconteceu na partida que ocorreu no Nabi Abi Chedid valendo pela partida de ida, o embate decisivo na Arena Independência foi mais favorável ao time mineiro na estratégia de marcação forte na saída de bola e diminuição dos espaços das Bragantinas.
Apesar de parecer superior em grande parte do confronto, faltaram mais oportunidades claras de marcar contra a meta da goleira Karol Alves, levando a decisão do título na segunda divisão nacional do futebol feminino para as penalidades.
Na marca da cal, a eficiência falou mais alto por parte do Bragantino. Além das penalidades defendidas por Karol e Amanda, a experiente Flávia Gil acertou o travessão e, na conversão de Ariel, a festa em Belo Horizonte foi da equipe dirigida pela técnica Camilla Orlando.