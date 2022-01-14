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futebol

Nos pênaltis, Botafogo vence o Taubaté e garante vaga nas oitavas da Copinha

Partida terminou empatada em 1 a 1 no tempo normal, com gols de Wendel Lessa e Romero; próximo adversário sai do confronto entre Corinthians e Resende...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 13:11

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 13:11

A saga do Botafogo na Copinha continua. O time sub-20 do Glorioso derrotou o Taubaté nos pênaltis por 4 a 3 na manhã desta sexta-feira, no Joaquinzão, em jogo válido pela segunda fase da competição. No tempo normal, empate por 1 a 1. Wendel Lessa e Romero marcaram os gols. + A 'Queda da Bastilha' alvinegra: como o torcedor do Botafogo reagiu à venda da SAF
O adversário nas oitavas sai do confronto entre Corinthians e Resende, que se enfrentam às 21h45 nesta sexta-feira. A data e local do jogo ainda serão divulgados pela FPF.
O Botafogo abriu o placar logo no início do jogo. Aos dois minutos do primeiro tempo, Wendel Lessa acertou um 'pombo sem asa' e cobrou uma falta no fundo das redes, saindo para o abraço.
Depois disso, a equipe comandada por Ricardo Resende teve chance de ampliar o placar. Jefinho e Maranhão - atacando pela esquerda e direita, de forma respectiva - apareceram com frequência no ataque. O Botafogo teve chance de fazer mais gols, mas parou em boas defesas do goleiro João Pedro.
Quem não faz... O Taubaté aproveitou uma das poucas chances claras que teve. Após falta de Guilherme Liberato um pouco antes da entrada da área, Romero bateu com perfeição e a cobrança morreu no ângulo, sem chances de defesa para Lucas Barreto. A partida terminou empatada no tempo normal e foi decidida nos pênaltis.
Nas cobranças, Lucas Barreto foi o herói do Alvinegro. O goleiro do clube de General Severiano pegou duas cobranças do Burro da Central e garantiu a vaga do Alvinegro para as oitavas.
Crédito: WendelLessamarcouogoldoBotafogo(Foto:FábiodePaula/Botafogo

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