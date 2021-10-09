Nos pênaltis, Botafogo vence America e avança para as quartas de final da Copa Rio Sub-20/OPG

O Botafogo empatou por 1 a 1 com o America e teve que decidir o jogo nas penalidades. A partida, no CEFAT, foi válida pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa Rio Sub-20/OPG. Com duas cobranças defendidas por Lucas Barreto, o Alvinegro conseguiu a classificação para a próxima fase vencendo por 3 a 2 nos pênaltis.No tempo normal, o Botafogo abriu o placar no início da segunda etapa, aos 5 minutos, com Rikelmi. Logo depois, aos 18 minutos, Lucas Gomes marcou pelo America e deixou tudo igual no placar.
Nas penalidades, Rikelmi, Vitor Marinho e Ryan converteram as cobranças para o Botafogo. Wendel e Gabriel Conceição desperdiçaram as oportunidades para o Alvinegro, mas o goleiro Lucas Barreto brilhou e defendeu duas cobranças do America.
O sub-20 do Botafogo volta a campo na terça-feira, pelo Brasileirão da categoria, para ‘cumprir tabela’. A equipe já está classificada para a próxima fase do campeonato, mas vai enfrentar o Corinthians, no CEFAT, pela última rodada da primeira fase.