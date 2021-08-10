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Nos Bastidores, Rafael Moura ressalta união do grupo e comemora gol pelo Botafogo: 'Muito feliz'

Reforço do Alvinegro Carioca para a temporada, He-Man agradeceu ao grupo pelo apoio e frisou que estão todos unidos em prol da conquista do acesso para a Série A...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 18:22

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 18:22

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Depois de 13 jogos, a espera acabou: Rafael Moura, finalmente, marcou seu primeiro gol com a camisa do Botafogo. O centroavante balançou as redes no último domingo, quando o Alvinegro Carioca venceu a Ponte Preta por 2 a 0, no Nilton Santos, em partida válida pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão.
> ATUAÇÕES: He-Man e Diego Gonçalves se destacam na vitória do Botafogo
No vídeo de Bastidores, divulgado pela Botafogo TV, He-Man não escondeu a felicidade por desencantar com a camisa da Estrela Solitária e admitiu que estava na expectativa por marcar o primeiro gol. Rafael Moura ainda agradeceu ao grupo pelo apoio e frisou que estão todos unidos em prol da conquista do acesso para a elite do futebol brasileiro. - Muito feliz com esse primeiro gol aqui. Estava nessa grande expectativa já. Responsabilidade muito grande desde que eu cheguei, a cobrança é proporcional ao meu nome, e eu sempre trabalhando - disse Rafael Moura, que ainda completou.
- Então, gostaria de agradecer muito ao grupo que sempre me apoiou, sempre me recebeu muito bem e sempre me deu forças para acreditar em todo o trabalho. Então, a alegria toda ali na nossa comemoração, todo mundo unido e todo mundo em prol do objetivo maior que é o nosso acesso.
> Veja a tabela da Série B
Em busca da quinta vitória seguida, o Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, no Estádio Germano Krüger, contra o Operário-PR. A partida é válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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