Nos 'Bastidores', Marcelo Cabo exalta virada do Vasco sobre o Brasil: 'É que a gente não desistiu nunca'

Foi uma partida em que o Vasco precisou correr atrás do placar durante mais de 70 minutos. Mas a equipe conseguiu o empate e, em seguida, a virada sobre o Brasil, em Pelotas, no último sábado. No quadro "Bastidores", habitualmente publicado pelo canal do clube no Youtube após vitórias da equipe, o técnico Marcelo Cabo exaltou a persistência dos atletas.- Sabe qual foi a nossa maior virtude nesse jogo? É que a gente não desistiu nunca. E a gente não vai desistir nunca. Essa é a vitória que representa um divisor de águas para a gente na competição. Vocês foram brilhantes, vocês honraram esse escudo aí, tenho certeza que a nossa torcida está muito orgulhosa da gente porque é um jogo difícil, campo difícil, jogo de competitividade e nós fomos mais competitivos que os caras - afirmou, ainda no vestiário. E completou: