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Nos 'Bastidores', Marcelo Cabo exalta virada do Vasco sobre o Brasil: 'É que a gente não desistiu nunca'

Ainda no vestiário, treinador cruz-maltino afirmou aos jogadores que a vitória em Pelotas ocorreu por conta da dedicação após mais de 70 minutos atrás no placar...

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 15:20

LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 15:20
Crédito: Marcelo Cabo vive fortes emoções nestes primeiros meses à frente do Vasco (Imagem: Reprodução/Vasco TV
Foi uma partida em que o Vasco precisou correr atrás do placar durante mais de 70 minutos. Mas a equipe conseguiu o empate e, em seguida, a virada sobre o Brasil, em Pelotas, no último sábado. No quadro "Bastidores", habitualmente publicado pelo canal do clube no Youtube após vitórias da equipe, o técnico Marcelo Cabo exaltou a persistência dos atletas.- Sabe qual foi a nossa maior virtude nesse jogo? É que a gente não desistiu nunca. E a gente não vai desistir nunca. Essa é a vitória que representa um divisor de águas para a gente na competição. Vocês foram brilhantes, vocês honraram esse escudo aí, tenho certeza que a nossa torcida está muito orgulhosa da gente porque é um jogo difícil, campo difícil, jogo de competitividade e nós fomos mais competitivos que os caras - afirmou, ainda no vestiário. E completou:
- Nós temos uma meta alcançada, acredito muito em vocês. Obrigado pelo empenho, obrigado pela entrega e, agora, nós temos que fazer o seguinte: nos abraçarmos, celebrarmos essa vitória que é a primeira de muitas na competição - projetou.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Durante o vídeo foram exibidos também trechos da preleção do treinador. Cabo falou que "já havia passado da hora" e que era preciso "fazer acontecer" para levar os três pontos para São Januário, após dois mil quilômetros em três dias. Depois da partida, Morato também celebrou.
- Estávamos precisando dessa vitória, né. Independentemente do que aconteceu no decorrer do jogo, o importante foi sair vitorioso para dar continuidade à nossa campanha - valorizou o autor do gol da vitória.

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