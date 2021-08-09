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Nos Bastidores, Lisca valoriza garra do Vasco e avisa: 'Vamos de novo terça. Não paramos mais!'

Em vídeo publicado pelo canal do clube no Youtube, Lisca valorizou o esforço dos jogadores depois da vitória sob chuva e com campo encharcado em Salvador (BA)...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 16:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 16:27
Crédito: Reprodução / Vasco TV
O desgaste foi grande, mas o Vasco obteve os três pontos no jogo contra o Vitória, no último sábado. Por isso o técnico Lisca valorizou o esforço dos jogadores. Isso foi um dos destaques do vídeo dos bastidores publicado pelo canal do clube no Youtube.- Não deu para tocar, não deu para jogar? Foi na raça. Time guerreiro. Parabéns, vamos de novo terça. Vamos de novo terça. Não paramos mais - pregou aos atletas, ainda no vestiário do Barradão. E completou:
- Não esquece: terça já está aí. Recuperação e descanso - orientou, lembrando o duelo contra o Vila Nova, também pela Série B do Campeonato Brasileiro.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco voltou de Salvador (BA) no último domingo, treina nesta segunda-feira e volta a campo na noite desta terça. O jogo com o Vila Nova será em São Januário.

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