Nos Bastidores, Lisca valoriza garra do Vasco e avisa: 'Vamos de novo terça. Não paramos mais!'

O desgaste foi grande, mas o Vasco obteve os três pontos no jogo contra o Vitória, no último sábado. Por isso o técnico Lisca valorizou o esforço dos jogadores. Isso foi um dos destaques do vídeo dos bastidores publicado pelo canal do clube no Youtube.- Não deu para tocar, não deu para jogar? Foi na raça. Time guerreiro. Parabéns, vamos de novo terça. Vamos de novo terça. Não paramos mais - pregou aos atletas, ainda no vestiário do Barradão. E completou: