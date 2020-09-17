Nos anos 2000, LANCE! contou o drama familiar de Roni, que estreou com gol no Corinthians: '#Esperança'

Na noite da última quarta-feira, o Corinthians venceu o Bahia por 3 a 2 e um dos gols alvinegros foi marcado pelo meio-campista Roni, que fazia sua estreia na equipe profissional do clube. No intervalo, emocionado, ele dedicou o tento ao irmão, que faleceu em 2016 e não pôde presenciar o cumprimento da promessa feita. Essa história, que bombou no noticiário nas últimas horas, foi contada pelo LANCE!, no meio dos anos 2000, pelo repórter Rodrigo Vessoni.Roni está no Timão desde 2004, quando começou no futsal e depois fez a transição para o campo. Desde então ele vem subindo de categoria com certo destaque e superou uma série de lesões até chegar no sub-20, quando estourou a idade e foi integrado ao sub-23. Neste ano, após a paralisação por conta da pandemia de coronavírus, recebeu de Tiago Nunes a chance de treinar no profissional, mas foi com Coelho que estreou e marcou seu primeiro gol.

- É um gol muito especial. Estou no clube há mais de 16 anos. O sonho sempre foi chegar no profissional e fazer um gol. É muito especial, trabalhei muito. Só eu e minha família sabemos o que a gente passou. É muito trabalho. Queria dedicar esse gol para o meu irmão. O meu irmão faleceu. Eu sempre falei para ele que eu ia virar profissional e ajudar nossos pais, poder dar uma casa. Hoje estou muito feliz em fazer isso, e pelo Corinthians, que sempre me ajudou, fui educado aqui, minha vida é no Parque São Jorge - disse Roni para a TV Globo.Pouca gente sabe, porém, qual é esse drama familiar que emocionou o jovem meio-campista corintiano e poucos vão lembrar que a história foi contada pelo LANCE! há cerca de 15 anos, pelo jornalista Rodrigo Vessoni, que hoje trabalha no site "Meu Timão". Imediatamente após o jogo da última quarta-feira, o repórter postou em seu perfil do Instagram um depoimento relembrando essa passagem e o quanto aquilo o havia tocado após o gol marcado por Roni. Tupã, irmão do jovem alvinegro, atuava nas categorias de base do Palmeiras, mas um problema cardíaco o fez ser afastado pelo clube rival, já que não poderia seguir jogando profissionalmente. O LANCE!, por meio de Vessoni, foi atrás do ex-palmeirense, que contou seu drama ao lado da família. Naquele dia, havia um garoto, que aparece na fota, era Roni, profissional no Corinthians.