Norwich x Liverpool: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Divulgação Twitter Liverpool

A estreia do Liverpool na Premier League 2021/2022 será neste sábado, em confronto fora de casa contra o Norwich City. A partida entre as duas equipes pela primeira rodada da competição ocorrerá em Carrow Road às 13:30h (de Brasília).

Veja a tabela do InglêsRecém-promovido à Premier League, o Norwich enfrentará um adversário muito forte em sua volta à competição. Após uma boa pré-temporada, com apenas uma derrota e um total de quatro vitórias, a equipe de Daniel Farke espera fazer um bom jogo.

- As pequenas coisas são sempre decisivas no futebol. Para ser bom em gerenciamento de jogos e nos detalhes, você precisa disso para ter sucesso. Temos a sensação de que estamos muito melhor preparados desta vez e podemos reverter as margens estreitas. Não somos ingênuos, sabemos que estamos na melhor liga do mundo. Teremos que estar certos em cada jogo - disse Farke, treinador do Norwich.

O Liverpool, que conseguiu apenas a classificação para a Champions League na última temporada, busca uma melhora em 2021/2022. A pré-temporada dos Reds não esteve tão bem quista, visto que foram duas vitórias, três empates e uma derrota para o Hertha Berlin.

- Um bom começo é importante, mas não pararíamos se não começássemos bem. É esse o caso. Adoro vencer o primeiro jogo, mas acho que seria desrespeitoso falar sobre esse tipo de coisas antes mesmo de enfrentarmos o Norwich. Temos que ir lá, faremos isso esta tarde, ter um bom sono durante a noite, jogar lá amanhã à tarde e eu sei o quão bom eles são e o quão bom é o trabalho que o Daniel Farke está fazendo lá - disse Klopp, treinador do Liverpool.FICHA TÉCNICANORWICH x LIVERPOOL - PREMIER LEAGUE

Data e horário: 14/08/2021, às 13:30h (de Brasília)Local: Carrow Road, em Norwich (ING)Árbitro: Andre MarrinerAssistentes: Simon Long e Richard WestOnde assistir: ESPN Brasil

NORWICH (Treinador: Daniel Farke)Krul; Aarons, Omobamidele, Hanley e Giannoulis; Billy Gilmour, Rupp, Dowell, Melou e Cantwell; Pukki.

Desfalques: Byram e Placheta (lesionados).

LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Tsimikas; Fabinho, Milner e Keita; Salah, Mané e Jota.