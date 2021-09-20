futebol

Norwich x Liverpool: horário e escalações do confronto da Copa da Liga Inglesa

Liverpool enfrenta o Norwich em partida válida pela Copa da Liga Inglesa em Carrow Road, na cidade de Norwich
LanceNet

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 18:28

Crédito: Divulgação / Twitter Liverpool
Nesta terça-feira, o Norwich City recebe o Liverpool pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O confronto entre as duas equipes inglesas ocorrerá em Carrow Road, na cidade de Norwich, e tem o seu início marcado para as 15:45h (de Brasília).O Norwich chega no confronto contra o Liverpool após sofrer três derrotas seguidas contra Leicester City, Arsenal e Watford na Premier League. A equipe do Norwich venceu apenas uma vez na temporada, justamente na Copa da Liga, quando bateu o Bournemouth por 6 a 0.
Invicto na temporada, o Liverpool busca bater o Norwich City novamente, visto que os Reds venceram por 3 a 0 na rodada inicial da Premier League. Na Copa da Liga, a equipe de Anfield busca mais uma vitória contra o adversário para avançar de fase.FICHA TÉCNICANORWICH x LIVERPOOL - COPA DA LIGA INGLESA
Data e horário: 21/09/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: Carrow Road, em Norwich (ING)Onde assistir: Sem transmissão
NORWICH (Treinador: Daniel Farke)Krul; Aarons, Kabak, Hanley e Brandon Williams; Normann, Gilmour e McLean; Sargent, Rashica e Pukki.
LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Milner, Konaté, van Dijk e Tsimikas; Fabinho, Henderson e Keita; Salah, Mané e Jota.

