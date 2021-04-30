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futebol

Noriega se desculpa por comentário ofensivo durante transmissão de Palmeiras x Inter de Limeira

Comentarista do SporTV usou suas redes sociais para se retratar por ter dito, durante um comentário, o termo 'mugir' em referência à torcida do Verdão
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Publicado em 30 de Abril de 2021 às 01:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 01:24
Crédito: Reprodução
O comentarista de futebol Mauricio Noriega pediu desculpas no início da madrugada desta sexta-feira (30), em suas redes sociais, após fazer um comentário infeliz durante a transmissão da partida entre Palmeiras e Inter de Limeira, válida pela nona rodada do Campeonato Paulista.
>> ATUAÇÕES: Lucas Esteves tem noite para esquecer em derrota do Verdão
Com a derrota do Verdão, que complicou ainda mais as chances de classificação do clube aos mata-matas do campeonato estadual, o comentarista havia tratado como ‘vexame’ a provável saída precoce da equipe do torneio. Além do mais, pediu para que a torcida aceitasse o fato e não ficasse ‘mugindo’ nas redes sociais.
Ainda durante o andamento da partida, telespectadores foram ao Twitter para demonstrar a insatisfação com o termo utilizado por Noriega: Após a utilização do termo ‘mugir’, o jornalista se desculpou ainda na transmissão e, com o fim desta, foi às redes sociais para reforçar sua retratação, publicando um texto e um vídeo. Em sua postagem, afirmou:
– Peço sinceras desculpas aos telespectadores pelo uso na transmissão de um termo grosseiro. O fiz no ar e repito agora, humildemente. Errei e feio. Deixei-me levar pela ira que sinto contra a perseguição que algumas pessoas fazem em redes sociais, em especial contra alguns jovens atletas. Isso não justifica meu erro e por ele venho aqui publicamente me desculpar com todos que ouviram minha grosseria. Fui muito mal.

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