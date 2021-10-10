NordesteRubroNegro: Diego Alves defende torcedores do Flamengo nas redes sociais e rebate críticas

Após o jogo do último sábado, diante do Fortaleza, no Castelão e pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu por 3 a 0 e voltou para o Rio de Janeiro com três pontos na bagagem, mantendo a diferença para o Atlético-MG, líder, em 11. E Diego Alves fez questão de defender rubro-negros nordestinos criticados por não torcerem para clubes locais.Neste domingo, a hashtag #NordesteRubroNegro passou a ganhar força nas redes sociais, por exemplo, e ecoou em uma postagem de Diego Alves no Twitter. O goleiro, desfalque no jogo de ontem por conta de um trauma no pé direito, postou o seguinte: