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#NordesteRubroNegro: Diego Alves defende torcedores do Flamengo nas redes sociais e rebate críticas

Goleiro se manifestou a respeito de uma onda de críticas a rubro-negros nascidos no Nordeste que optaram por torcer para o Fla...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 16:44

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 16:44

Crédito: Staff Images/Conmebol
Após o jogo do último sábado, diante do Fortaleza, no Castelão e pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu por 3 a 0 e voltou para o Rio de Janeiro com três pontos na bagagem, mantendo a diferença para o Atlético-MG, líder, em 11. E Diego Alves fez questão de defender rubro-negros nordestinos criticados por não torcerem para clubes locais.Neste domingo, a hashtag #NordesteRubroNegro passou a ganhar força nas redes sociais, por exemplo, e ecoou em uma postagem de Diego Alves no Twitter. O goleiro, desfalque no jogo de ontem por conta de um trauma no pé direito, postou o seguinte:
- Nordestino tem time para torcer. O que ele quiser! #NordesteRubro-Negro. > Veja a tabela do Brasileirão
Com Diego Alves como dúvida, o Flamengo, agora, receberá o Juventude às 19h desta quarta, no Maracanã e pela 26ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro soma 42 pontos.

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