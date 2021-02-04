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futebol

Nordestão 2021 tem fase de grupos sorteada

Competição regional que ocorrerá de 27 de fevereiro até 8 de maio manteve o formato da temporada 2020...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 15:06

LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 15:06
Crédito: Torneio dá vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil (Lucas Figueiredo/CBF
Os 16 clubes que brigarão pela honraria máxima do futebol no âmbito regional em 2021 conheceram nessa quinta-feira (4) a trajetória que terão na Copa do Nordeste desse ano. O sorteio, realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a competição que começará no dia 27 de fevereiro, dividiu as equipes em dois grupos com oito equipes cada. >Como ficou a tabela da Copa do NordesteA fórmula vigente na última temporada onde as equipes só enfrentavam times da chave vizinha foi mantido, sendo essas oito rodadas as responsáveis, no dia 12 de abril, por revelar os quatro primeiros colocados que farão os embates das quartas de final.
Enquanto as quartas e as semifinais serão jogadas no sistema de jogo único (agendadas inicialmente para 17 e 24 de abril, respectivamente) com a melhor campanha tendo o mando, a decisão será em duas partidas. As datas iniciais para a decisão da Lampions League são 1 e 8 de maio.
O atual campeão da competição, Ceará, está no Grupo A ao lado justamente do seu oponente na decisão, o Bahia. Já o Salgueiro, clube que chegou a anunciar desistência da competição por seu parceiro ter rompido o acordo de patrocínio, voltou atrás está na chave B.
Veja os grupos da Copa do Nordeste 2021
Grupo A: Bahia, Ceará, Santa Cruz, CRB, Sampaio Corrêa, Treze, Confiança e4 de Julho;
Grupo B: Vitória, Sport, Fortaleza, CSA, Botafogo-PB, Salgueiro, ABC e Altos.

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