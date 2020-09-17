Nonato vive primeira experiência como titular na Libertadores

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Em sua segunda temporada vestindo a camisa do Internacional, o meio-campista Gustavo Nonato fez sua estreia na Libertadores de 2020. Com bom desempenho, o jovem ajudou seus companheiros na vitória sobre o América de Cali, no Beira-Rio.Na temporada passada, o jovem disputou a competição sul-americana e teve um bom desempenho pela equipe gaúcha. Destaque contra o River Plate, no Monumental de Núñez, o atleta atuou em cinco partidas, com quatro vitórias e um empate.

'Trabalho diariamente e a disputa por vaga na equipe é sempre sadia. Sou jovem e aproveito a experiência dos jogadores que o Inter tem para o meio-campo. Tenho o objetivo de sempre ajudar o clube e quero dar meu melhor em todas as oportunidades que o professor me der. Não importa quanto tempo estarei em campo, jogo dando meu melhor em busca dos objetivos da equipe' afirma Nonato.