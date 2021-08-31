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futebol

Nonato esclarece polêmica em relação à cor de chuteira utilizada no Fluminense e Bahia

O meia publicou foto aproximada para comprovar que o calçado não tem as cores do rival; Nonato entrou em campo no segundo tempo, na vitória sobre o Bahia...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 15:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 15:41
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Nesta terça-feira, Nonato utilizou sua rede social para esclarecer uma polêmica. Na partida entre Fluminense e Bahia, o jogador recebeu críticas de parte da torcida por causa das cores de sua chuteira, que aparentava ser rubro-negra. Na postagem, o meia esclareceu que o calçado não tem as cores do rival, e publicou uma foto aproximada para comprovar que usou a chuteira é, na verdade, rosa e preta. No clube desde o início de agosto, o jogador participou de três jogos com a camisa tricolor, contra o Atlético-MG e o Bahia.
- Fala torcida tricolor, estou postando essa foto somente para esclarecer que a cor da chuteira que usei na partida de ontem contra o Bahia NÃO é vermelha e preta, e sim rosa e preta. Abração e tamo junto - escreveu.
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