Nonato esclarece polêmica em relação à cor de chuteira utilizada no Fluminense e Bahia

Nesta terça-feira, Nonato utilizou sua rede social para esclarecer uma polêmica. Na partida entre Fluminense e Bahia, o jogador recebeu críticas de parte da torcida por causa das cores de sua chuteira, que aparentava ser rubro-negra. Na postagem, o meia esclareceu que o calçado não tem as cores do rival, e publicou uma foto aproximada para comprovar que usou a chuteira é, na verdade, rosa e preta. No clube desde o início de agosto, o jogador participou de três jogos com a camisa tricolor, contra o Atlético-MG e o Bahia.
- Fala torcida tricolor, estou postando essa foto somente para esclarecer que a cor da chuteira que usei na partida de ontem contra o Bahia NÃO é vermelha e preta, e sim rosa e preta. Abração e tamo junto - escreveu.