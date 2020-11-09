Nonato critica arbitragem por expulsão de Heitor

Crédito: Ricardo Duarte/Inter

A polêmica rola solta no duelo entre Inter e Coritiba. Após dividida com Robson, o lateral-direito Heitor foi expulso e o Colorado atuou com um jogador a mais, fato que contribuiu para o time não segurar a vitória diante do Coxa.Autor do segundo gol do Internacional, o volante Nonato questionou a decisão da arbitragem e viu o seu time prejudicado.

‘Claro que ficamos tristes, o objetivo era sair com a vitória para nos mantermos com folga na liderança. Infelizmente fomos prejudicados pela expulsão. De longe ali, sinceramente, achei que não foi intenção do Heitor, mas cabe a arbitragem decidir. Batalhamos, criamos chances para sair com a vitória mesmo com um a menos. A equipe foi guerreira, ainda são 18 finais para a gente buscar esse título’, afirmou.