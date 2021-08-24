Nonato celebra estreia no Fluminense em empate com o Atlético-MG no Brasileirão

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Depois de ficar no banco de reservas duas vezes, o meio-campista Nonato, enfim, fez a estreia com a camisa do Fluminense. No empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, nesta segunda-feira, em São Januário, o ex-Internacional entrou em campo aos 29 minutos na vaga de Martinelli. Nas redes sociais, ele comemorou.

+ Gestão Mário Bittencourt chega a 28 reforços e cinco técnicos no Fluminense; veja a lista

- Feliz pela estreia com essa camisa. Importante ponto conquistado, agora o foco é na Copa do Brasil. Vamos, Fluzão - escreveu.

Como não podia atuar na Libertadores, Nonato ficou como reserva na partida de volta com o Criciúma na Copa do Brasil e na derrota para o América-MG no Brasileirão. Ele foi anunciado pelo Fluminense em 30 de julho.

Veja a tabela do Brasileirão