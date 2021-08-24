Nonato celebra estreia no Fluminense em empate com o Atlético-MG no Brasileirão

Depois de ficar no banco de reservas duas vezes, o meio-campista Nonato, enfim, fez a estreia com a camisa do Fluminense. No empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, nesta segunda-feira, em São Januário, o ex-Internacional entrou em campo aos 29 minutos na vaga de Martinelli. Nas redes sociais, ele comemorou.
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- Feliz pela estreia com essa camisa. Importante ponto conquistado, agora o foco é na Copa do Brasil. Vamos, Fluzão - escreveu.
Como não podia atuar na Libertadores, Nonato ficou como reserva na partida de volta com o Criciúma na Copa do Brasil e na derrota para o América-MG no Brasileirão. Ele foi anunciado pelo Fluminense em 30 de julho.
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Nonato assinou contrato de empréstimo com o Flu até o fim de 2022. O vínculo tem opção de compra e o Tricolor desembolsou 500 mil reais para fechar com o Internacional. Nos 16 minutos que esteve em campo, Nonato acertou todos os passes tentados e seria o responsável pela assistência caso Gabriel Teixeira não tivesse isolado a melhor chance do Flu na partida. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Atlético-MG novamente.