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Nonato celebra estreia no Fluminense em empate com o Atlético-MG no Brasileirão

Jogador foi anunciado no fim do mês passado e havia ficado duas vezes no banco até entrar na vaga de Matinelli no segundo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 15:38

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 15:38

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Depois de ficar no banco de reservas duas vezes, o meio-campista Nonato, enfim, fez a estreia com a camisa do Fluminense. No empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, nesta segunda-feira, em São Januário, o ex-Internacional entrou em campo aos 29 minutos na vaga de Martinelli. Nas redes sociais, ele comemorou.
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- Feliz pela estreia com essa camisa. Importante ponto conquistado, agora o foco é na Copa do Brasil. Vamos, Fluzão - escreveu.
Como não podia atuar na Libertadores, Nonato ficou como reserva na partida de volta com o Criciúma na Copa do Brasil e na derrota para o América-MG no Brasileirão. Ele foi anunciado pelo Fluminense em 30 de julho.
Veja a tabela do Brasileirão
Nonato assinou contrato de empréstimo com o Flu até o fim de 2022. O vínculo tem opção de compra e o Tricolor desembolsou 500 mil reais para fechar com o Internacional. Nos 16 minutos que esteve em campo, Nonato acertou todos os passes tentados e seria o responsável pela assistência caso Gabriel Teixeira não tivesse isolado a melhor chance do Flu na partida. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Atlético-MG novamente.

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