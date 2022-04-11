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Nome de Zé Vitor aparece no BID, e atacante já pode estrear pelo Vasco

Vice-artilheiro do Campeonato Catarinense pode entrar em campo contra o CRB, na segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 18:56

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 18:56

Nesta segunda-feira, o nome de Zé Vitor apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o vice-artilheiro do Campeonato Catarinense já pode fazer a sua estreia pelo Vasco contra CRB, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.O jovem atleta de 23 anos chamou atenção do Departamento de Futebol cruz-maltino por se destacar no estadual, onde marcou nove gols e foi eleito o melhor atacante da competição. O jogador está cedido ao Gigante por empréstimo até 30 de abril de 2024.
Além de Zé Vitor, o chileno Palacios e o lateral-direito Gabriel Dias também apareceram no BID da CBF e , agora, ficam à disposição do técnico Zé Ricardo.
Crédito: ZéVitoréumadasapostasdoVascoparareforçaroataquenaSérieB(Foto:Divulgação/Vasco

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