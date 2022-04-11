Nome de Zé Vitor aparece no BID, e atacante já pode estrear pelo Vasco

Nesta segunda-feira, o nome de Zé Vitor apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o vice-artilheiro do Campeonato Catarinense já pode fazer a sua estreia pelo Vasco contra CRB, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.O jovem atleta de 23 anos chamou atenção do Departamento de Futebol cruz-maltino por se destacar no estadual, onde marcou nove gols e foi eleito o melhor atacante da competição. O jogador está cedido ao Gigante por empréstimo até 30 de abril de 2024.