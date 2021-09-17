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futebol

Nome de Rafael já aparece no BID e jogador já pode estrear pelo Botafogo

Reforço já pode estrear pelo clube de coração, mas o jogador pediu alguns dias para poder recuperar a forma física
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Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 20:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2021 às 20:21
Crédito: Reprodução
O novo reforço do Botafogo, Rafael, já está liberado para atuar com a camisa alvinegra. O nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) nesta sexta-feira. Porém, o lateral-direito só deve estrear pelo clube em outubro.
+ Botafogo confirma retorno do público ao Estádio Nilton Santos no confronto com o Sampaio CorrêaApesar da ansiedade ser grande para a estreia do atleta, Rafael pediu duas semanas para ter tempo de se preparar e retomar o ritmo para poder atuar em campo. O novo camisa 7 do Botafogo não entra em campo desde maio, quando ainda era jogador do Istanbul Basaksehir.
Rafael chegou ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos na segunda-feira e já treina com o grupo. O lateral-direito assinou com o clube até dezembro de 2023.

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