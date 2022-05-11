Nome de Niko Hämäläinen aparece no BID e lateral-esquerdo já pode estrear pelo Botafogo

O nome de Niko Hämäläinen já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quarta-feira, e o lateral-esquerdo já pode estrear pelo Botafogo contra o Ceilândia, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. No dia 12 de abril, o Alvinegro anunciou a contratação do finlandês por empréstimo junto ao Queens Park Rangers, da Inglattera. Inicialmente, o atleta ficará até julho e pode ficar mais tempo caso agrade o técnico Luís Castro.
+ Niko Hämäläinen mostra credenciais no Botafogo: 'Acho que vou trazer mais energia'
Hämäläinen não joga desde o dia 11 de novembro, quando a Finlândia perdeu de 2 a 0 para Franças pelas Eliminatórias da Copa do Mundo no Qatar.