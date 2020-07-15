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futebol

Nome de Neilton volta a ser relacionado ao Coritiba

Atacante com direitos ligados ao Vitória esteve negociado na primeira metade do ano por empréstimo ao Hatta Club, dos Emirados Árabes...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 12:46

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 12:46

Crédito: Divulgação / Hatta Club
Assim como aconteceu no mês de janeiro desse ano, quando as equipes montavam seus elencos e não fazia ideia do caráter inusitado da temporada 2020, o nome do atacante Neilton voltou a ser relacionado como de interesse para reforçar o ataque do Coritiba. A informação é do jornal 'Gazeta do Povo'.
Desde 2017 tendo seus direitos ligados ao Vitória, o jogador de 26 anos de idade faz parte de uma realidade salarial que está fora do orçamento do clube baiano.
Contudo, antes mesmo do impacto econômico da pandemia, a equipe encontrava dificuldade para encontrar um interessado em adquirir Neilton em definitivo, tendo ficado emprestado sem muito destaque tanto por Internacional (2019) e no Hatta Club, dos Emirados Árabes, onde passou o primeiro semestre desse ano.
Caso a negociação se concretize, o avante formado no Santos irá reencontrar um ex-companheiro de clube com o qual viveu bons momentos vestindo a camisa do Botafogo.
Isso porque, ao lado de Sassá, Neilton formou uma interessante dupla de ataque em 2016 onde ele fez oito tentos, ajudando muito a equipe fazer campanha para chegar na Libertadores do ano seguinte onde só foi eliminado diante do Grêmio.

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