Nome de Neilton volta a ser relacionado ao Coritiba

Crédito: Divulgação / Hatta Club

Assim como aconteceu no mês de janeiro desse ano, quando as equipes montavam seus elencos e não fazia ideia do caráter inusitado da temporada 2020, o nome do atacante Neilton voltou a ser relacionado como de interesse para reforçar o ataque do Coritiba. A informação é do jornal 'Gazeta do Povo'.

Desde 2017 tendo seus direitos ligados ao Vitória, o jogador de 26 anos de idade faz parte de uma realidade salarial que está fora do orçamento do clube baiano.

Contudo, antes mesmo do impacto econômico da pandemia, a equipe encontrava dificuldade para encontrar um interessado em adquirir Neilton em definitivo, tendo ficado emprestado sem muito destaque tanto por Internacional (2019) e no Hatta Club, dos Emirados Árabes, onde passou o primeiro semestre desse ano.

Caso a negociação se concretize, o avante formado no Santos irá reencontrar um ex-companheiro de clube com o qual viveu bons momentos vestindo a camisa do Botafogo.